محافظ القليوبية: تكثيف المرور على المستشفيات الخاصة لضبط أسعار علاج مرضى كورونا

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا ومع بدء الموجة الثانية، لا بد أن يكون للمستشفيات الخاصة دور وطني تجاه الأزمة وأن تكون تلك المستشفيات شركاء جنبا إلى جنب مع القطاع الصحي الحكومي، مشيرا إلى أن نسبة المستشفيات الخاصة بالمحافظة تصل إلى 56 % من إجمالي المنظومة الصحية بالمحافظة، حيث يوجد 26 مستشفى تحتوي على 1093 سريرا و113 سرير رعاية مركزة.







واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الإجراءات الخاصة بتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة في تشخيص وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعددا من التقارير حول مستجدات الوضع بمستشفيات المحافظة وحالات الإصابة بالمحافظة.





وشدد محافظ القليوبية على ضرورة ارتداء الكمامات عن التردد على المؤسسات العامة والخاصة وكل المنشآت ووسائل المواصلات والالتزام بتعليمات الدولة الخاصة بأعمال التطهير والتعقيم والبعد عن التجمعات والاختلاط وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.





وأشار إلى أن الأطباء يمثلون خط الدفاع الأول عن البلاد حاليا، وأنهم لا يحصلون على إجازات نهائيا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، فلا بد على المواطن أن يعي بخطورة المرحلة، ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين كل الجهات الصحية، مؤكدا توفير جميع الدعم وعقد اجتماعات مستمرة للوقوف على آخر تطورات الأوضاع بالمحافظة.





من ناحية أخرى أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة خلال مراحل تنفيذ المشروعات وتسليم الأعمال طبقا لبرامجها الزمنية مع مراعاة المواصفات القياسية لكل الأعمال الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 - 2021.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من جميع الخطة الاستثمارية للبدء في اعتمادات إضافية للنهوض بمستوى الخدمات بالمحافظة، بحضور إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام وأشرف سالم مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة وجميع رؤساء المدن والأحياء ومديري الخدمات ومدير الشئون المالية.



وقال المحافظ إنه لا بد أن نوحد الصف لنمر بتلك الأزمة إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن المحافظة ستدعم هذه المستشفيات من خلال توفير أسطوانات الأكسجين ليقدموا الخدمة للمرضى بأسعار مخفضة والبعد عن المغالاة كما سيتم تكثيف المرور الميداني على المستشفيات لضبط الأسعار، مضيفا أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم تشغيل تنكات الأكسجين بمستشفى الحميات ومستشفى بنها التعليمي وستحدث إنفراجة كبيرة في عملية توفير الأكسجين وتوفير الأسطوانات للمستشفيات الأخرى.