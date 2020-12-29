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أكبر لاعب كرة في العالم: كنت ألعب الكرة كـ هاو حتى منتصف العشرينيات

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:41 ص
عز الدين بهادر، أكبر
عز الدين بهادر، أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم
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فرح علاء الخولي
قال الكابتن عز الدين بهادر، أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم: إن لاعب كرة القدم بعد مرور فترة طويلة من عدم اللعب أو ممارسة الرياضة يواجه صعوبة، معقبا: "ممكن يجيله حالة ملل أو اكتفاء"، لافتا إلى أن الذي ساعده على الاستمرارية حتى الآن وفي هذا العمر أنه لم يحترف اللعب من الصغر، فكان حتى منتصف العشرينيات يلعب الكرة كهاوٍ في الأماكن العامة.

وتابع الكابتن عز الدين بهادر، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أنه عندما شعر بقلة كفاءة الجسدية واختلاف في سرعته قام بإعداد برنامج تأهيلي وتدريبي متكامل لمدة سنتين "معسكر مغلق"؛ مشيرا إلى أن هذه الفترة كانت طويلة وغير صحيحة لأنه كان يجب أن يسترخي نوعًا ما في الوسط.

وأوضح أن هذا البرنامج آثر عليه في اول مباراة له بأنه سبب شد في عضلات الرجل، وأن في مباراته الثانية لم يحالفه الحظ أيضًا بسبب أنه عانى من التهاب في الأذن الوسطى، منوها ان الهدف الأساسي من هذا التدريب كان رغبته في العودة الي الملاعب ولعب الكرة سواء على المستوى البدني والمهاري.

وأشار إلي أن بعد الاطلاع على موسوعة جينيس واخر ارقامها، شعر بانه يريد تحقيق هذا الهدف بشكل اكبر وهو كسر الرقم الأخير في موسوعة جينيس ليصبح "اكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم".

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