نادي وجيم لذوى الاحتياجات الخاصة.. تعرف على مركز التأهيل الاجتماعي في العريش



كما تضمنت الزيارة مركز التكوين المهنى والأسر المنتجة والذى يضم مركزا لاعداد الأسر المنتجة يحتوى على 30 ماكينة خياطة لتدريب السيدات والفتيات عليها .. الى جانب معرض لعرض منتجات الأأسر المنتجة وتسويقها ، واطلع المحافظ على عمل بعض المتدربات ونماذج من الانتاج .









وحرص اللواء شوشه علي زيارة دار رعاية ويضم مركز التأهيل الاجتماعى مطبعة للمعاقين تقوم بطبع كافة مطبوعات جميع المصالح والجهات الحكومية بالمحافظة .وحرص اللواء شوشه علي زيارة دار رعاية الأيتام فى حى العبور بالعريش، لتفقد العمل الجارى بخصوص انشاء مبنى مستقل للذكور من نزلاء الدار لفصلهم عن البنات المقيمات بالدار ، ووجه المحافظ بسرعة الانشاء وانجاز العمل فى أسرع وقت .



رافق المحافظ ، فى الزيارة سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى ، وكان فى استقباله مسئولو الجهات المعنية .



وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على الاهتمام برعاية الأيتام وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم .. علاوة على توفير فرص تعليمهم وتقديم الانشطة الترفيهية لهم .



ووضع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حجر الأساس لمبنى دار الرعاية المتكاملة للأيتام "بنين" بحى العبور بالعريس والذي يقع ، على مساحة 168 متر مربع "12*14" ويتكون من طابقين، يضم الطابق الأرضى مكاتب إدارية، ويضم الطابق الثانى 3 غرف وغرفة للنشاط وصالة للاستقبال ومطبخ و3 دورات مياه، وذلك بتكلفة تبلغ مليون و200 ألف جنيه.



وقال محافظ شمال سيناء، إن تكلفة إنشاء المبنى تبرع بها رجال الأعمال ، مثمنا الدور الكبير الذى يقوم به رجال الأعمال بشمال سيناء فى خدمة المجتمع المحلى ورعاية الأيتام.



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وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على الاهتمام برعاية الأيتام وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم .. علاوة على توفير فرص تعليمهم وتقديم الانشطة الترفيهية لهم .ووضع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حجر الأساس لمبنى دار الرعاية المتكاملة للأيتام "بنين" بحى العبور بالعريس والذي يقع ، على مساحة 168 متر مربع "12*14" ويتكون من طابقين، يضم الطابق الأرضى مكاتب إدارية، ويضم الطابق الثانى 3 غرف وغرفة للنشاط وصالة للاستقبال ومطبخ و3 دورات مياه، وذلك بتكلفة تبلغ مليون و200 ألف جنيه.وقال محافظ شمال سيناء، إن تكلفة إنشاء المبنى تبرع بها رجال الأعمال ، مثمنا الدور الكبير الذى يقوم به رجال الأعمال بشمال سيناء فى خدمة المجتمع المحلى ورعاية الأيتام.اقرأ ايضا:

وأكد اللواء المحافظ، على ضرورة تيسير آداء الخدمات للمواطنين ، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم ، حيث يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمة لذوي الإعاقة ، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة وكرامة ، وهناك حضانة للمعاقين وحضانة أخرى عادية دامجة .