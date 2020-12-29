انتحل صفة ضابط.. الأمن يضبط عاطلا نصب على 8 أشخاص في 12 حوالة بريدية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة".

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لكلٍ من مركزى شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان – الداخلة بمديرية أمن الوادى الجديد من مديرى مكتبى بريد كائنان بدائرة المركزين بتلقيهما اتصالا هاتفيا من شخص إدعى كونه ضابط شرطة وطلب منهما تحويل حوالات بريدية لأحد الأشخاص نظرًا لانشغاله بالعمل فقام أحدهما بإرسال حوالات مالية وتم استلامهم من مكتبى بريد كائنان بنطاق مديرية أمن الجيزة.





على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة).





وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وبمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكن ضبطه وعثر بحوزته على مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – و6 شرائح لخطوط محمولة.





وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب انتحال صفة ضابط شرطة باستخدام المضبوطات حيازته، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه 8 وقائع أخرى بأسلوب التقاط الأرقام التليفونية المدونة على سيارات النقل والأجرة "تابعة لشركات خاصة ومواطنين" أثناء سيرها بالطرق العامة والإتصال بماليكها والإدعاء بكونه ضابط شرطة واصطدام سياراتهم بسيارة أخرى، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية نظير إصلاح التلفيات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما أمكن الاستدلال على 8 أشخاص "مجنى عليهم" فى تلك الوقائع، وتبين قيامهم بتحويل 12 حوالة بريدية "مبالغ مالية" للمتهم المذكور من عدة مكاتب بريدية بمحافظات مختلفة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.