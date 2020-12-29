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محافظات

بتكلفة 300 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه المستقبل في الإسماعيلية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:09 م
التشغيل التجريبي
التشغيل التجريبي لمحطة مياه المستقبل بالاسماعيلية
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انجي هيبة
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الشركة بدأت بالفعل في أعمال التشغيل التجريبي لمحطة مياه مدينة المستقبل الكبرى، والمقامة على مساحة 11 فدانًا، وتعمل بطاقة إنتاجية 400 لتر/ ثانية بما يعادل 34 ألف مترا مكعبا يوميا، وبتكلفة 300 مليون جنيه، والتي تستهدف خدمة 175 ألف نسمة بمدينة المستقبل، بالإضافة الي مجمع قوات الأمن، والمجمع التعليمي، والمنطقة الصناعية، ومنطقة الاستثمار وعدد من التوابع منها قرية الواصفية والمنايف، وأبو صوير البلد، والقرى الواقعة على طريق 36 الحربي.

وأكد رئيس مياه القناة، أن من المستهدف وصول الى الطاقة التصريفية لمحطة مياه المستقبل قدرها 800 لتر / ثانية بما يعادل 68 ألف متر مكعب يومي، وتضم المحطة طلمبات مرشحه، وطلمبات مياه الغسيل، ولوحات التشغيل، ومنظومة الغسيل والروبة، ومولد – محولات، وللإعمال الاعتيادية وهي بئر توزيع، ومروقات، ومرشحات، وخزان ارضى، ومبنى الطلمبات، والمباني الملحقة.

وأوضح "عصمت"، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتًا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
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