بكين: مفاوضات اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي تحقق تقدما كبيرا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، اليوم /الثلاثاء/، إن مفاوضات اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي حققت تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة.







وأضاف بين -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم - أن الاتفاقية مهمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، معربا عن أمل بلاده في أن توفر الاتفاقية إطارا مؤسسيا صلبا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، وأن تحقق فوائد ملموسة للشركات والشعب من الجانبين.







وتعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، في حين أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري بالنسبة للصين.





