الكينج.. أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي

احتفل الفنان أحمد فهمي ، بعيد ميلاد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر.





ونشر أحمد فهمي ، صورًة للفنان أشرف زكي ،عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه على إنستجرام، وعلق قائلا : كل سنة و انت طيب يا كينج





وكان قد استنكر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بشدة بالغة قيام عدد من المواقع الإلكترونية محدودة الانتشار، بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالفنانين والأسرة الفنية.





وأكد الدكتور أشرف زكي في تصريح له ، حرصه التام على العلاقة الوطيدة والطيبة بينه والأسرة الفنية مع مختلف الصحف ووسائل الإعلام.





وقال إنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك المواقع التي تخالف القانون وميثاق الشرف الإعلامي، فضلا عن تقديمه لبلاغ ضدها خلال الساعات المقبلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإجراء التحقيق اللازم ضدها وتوقيع العقوبات اللازمة في هذا الشأن.