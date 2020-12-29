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اقتصاد

أسعار العملات العربية بمنتصف تعاملات الثلاثاء 29-12-2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:30 م
عملات عربية
عملات عربية
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلى المصرى.


وسجل الدينار الكويتي
للشراء 48.5347 جنيه
والبيع 51.5802 جنيه


‏‏سجل الريال‏ السعودى‏
للشراء 4.0862 جنيه
والبيع 4.197 جنيه


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‏سجل الدرهم‏ الإماراتي
للشراء 4.2383 جنيه
والبيع 4.2882 جنيه


سجل الدينار البحريني
للشراء 40.4393 جنيه
والبيع 41.7739 جنيه


‏سجل الريال‏ العمانى‏
للشراء 39.7208 جنيه
والبيع 40.9102 جنيه


‏سجل الريال‏ القطرى‏
للشراء 4.1184 جنيه
والبيع 4.3245 جنيه


‏سجل الدينار‏ الأردنى‏
للشراء 21.7663 جنيه
والبيع 22.2363 جنيه
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