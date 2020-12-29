أسعار العملات العربية بمنتصف تعاملات الثلاثاء 29-12-2020

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلى المصرى.
وسجل الدينار الكويتي
للشراء 48.5347 جنيه
والبيع 51.5802 جنيه
سجل الريال السعودى
للشراء 4.0862 جنيه
والبيع 4.197 جنيه
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سجل الدرهم الإماراتي
للشراء 4.2383 جنيه
والبيع 4.2882 جنيه
سجل الدينار البحريني
للشراء 40.4393 جنيه
والبيع 41.7739 جنيه
سجل الريال العمانى
للشراء 39.7208 جنيه
والبيع 40.9102 جنيه
سجل الريال القطرى
للشراء 4.1184 جنيه
والبيع 4.3245 جنيه
سجل الدينار الأردنى
للشراء 21.7663 جنيه
والبيع 22.2363 جنيه