مطار القاهرة: وصول وسفر 20 ألف راكب اليوم على متن 191 رحلة جوية

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء، 191 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها 20370 راكبا، تسيرها عدة شركات طيران مصرية وأجنبية وعربية وخاصة، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.





وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل‪ PCR ‬بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .



