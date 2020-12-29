حريق هائل في منزل عائلة بسبب خطأ في وصلة كهربائية .. صور

اندلع حريق هائل في منزل عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص مما تسبب لهم في حالة هستيرية دفعت الأم إلى غلق الأبواب ومغادرة المنزل على الفور.









ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية لاحظت كريستال سترو، 35 عامًا، رائحة لهب قادمة من غرفة احدى بناتها أثناء جلوسها معهم في الطابق السفلي للمنزل.









طلبت الأم من بناتها، أفا، خمس سنوات، وآبي، 15 عامًا، مغادرة المنزل مع صديق آبي الذي يبلغ 15 عامًا لتقوم بإلقاء نظرة على غرفة نوم ابنتها الكبرى وترى بعينها أن اللهب قضى عليها حتى النوافذ.





نتج الحريق بسبب انفجار كابل التمديد، وتسبب في تفحم غرفة الابنة الكبرى للعائلة، في يوم الملاكمة، وهو ‏ يوم عطلة رسمية يحتفل به في المملكة المتحدة وكل الدول الناطقة بالإنجليزية باستثناء الولايات المتحدة ومعظم دول الكومنولث.





علقت الأم على الحريق، قائلةً: «كنت في حالة هستيرية، وأصرخ فقط في بناتي للخروج من المنزل فورًا، ثم تداركت الوضع سريعًا واتصلت بالإطفاء، لكن غرفة ابنتي الكبرى كانت قد دمرت بالكامل.





فقدت الابنة بسبب الحريق أثاث غرفتها و ملابسها وهدايا عيد الميلاد الجديدة، كما تفحمت جدارن الغرفة، فيما تشعر الأم بالحمد والامتنان لكون الأولاد كانوا معها في الطابق السفلي أثناء اندلاع الحريق وليس في الغرفة المحترقة.





استخدم رجال الإطفاء أربعة أجهزة تنفس، وأربعة خراطيم مياه، في الحريق الناجم عن تمدد كابل الكهرباء داخل إحدى غرف النوم التي تم تحميلها بشكل زائد عن طريق الخطأ، فيما تقيم العائلة الآن مع والدة كريستال جانيس حتى يُسمح لها بالعودة بأمان إلى المنزل.







