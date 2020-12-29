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محافظات

منعا للتجمعات.. غلق 32 مركزا للدروس الخصوصية بدمياط

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
شنت الوحدة المحلية لمدينة دمياط برئاسة المحاسب حازم حواس، رئيس الوحدة، عددا من الحملات المكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية في نطاق دمياط ، وذلك في اطار متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا .

وأسفرت الحملة عن غلق عددا من مراكز الدروس الخصوصية لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم غلق 14 مركزا للدروس الخصوصية  منذ بداية هذا الاسبوع داخل نطاق مركز ومدينة دمياط.

وشملت مراكز الدروس الخصوصية التي جرى غلقها، مركزًا بميدان سرور، وآخر بمنطقة "وزير ونافع" كما مرت الحملة على المقاهي والمطاعم للتأكد من اتخاذ كافه التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 

وعلى صعيد اخر شن جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة حملة موسعة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة  حيث تم غلق 18 مركزًا للدروس الخصوصية بمدينة دمياط الجديدة التي تعمل بدون ترخيص وتم تشميعها بالشمع الأحمر وفصل عدادات الكهرباء والمياه عنها وتحرير المحاضر اللازمة لها.

وأوضح المهندس محمد رجب رئيس الجهاز أن الغلق جاء بناء على مخالفة القوانين واللوائح المنظمة ومنعا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم، محذرا المخالفين من إعادة فتح هذه المراكز، مضيفا أن من يقوم بفض الجمع ( الشمع ) الأحمر سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين وتحويلها للنيابة العامة.

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