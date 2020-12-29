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محافظات

انقلاب سيارة محملة بالزيوت على كوبري البترول في الإسكندرية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:26 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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احمد بسيوني
أعلن حي العجمي غرب الإسكندرية بقيادة السيد موسى، رئيس الحي،  اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من السيطرة على كمية الزيوت على الطريق الدولي الساحلي أعلي كوبري البترول بوادي القمر، وذلك نتيجة للانقلاب سيارة محملة بالزيوت. 

ورود بلاغ لغرفة عمليات حي العجمي بالإسكندرية بشأن إنقلاب سيارة محملة بالزيوت علي الطريق الدولي الساحلي أعلي كوبري البترول بوادي القمر، وجه السيد موسى، رئيس الحي، المسئولين بسرعة الانتقال لموقع الحادث للتعامل معه. 

وعلى الفور، توجه السيد موسي، رئيس حى العجمى،  بمصاحبة إدارة الأزمات والكوارث لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد 2 لودر وعدد 5 سياره رمل خشن وعدد 2 سيارة ردم  وتم تأمين الطريق والسيطرة علي كمية الزيوت التى خلفها الحادث، وذلك في وجود الحماية المدنية وقسم شرطة الدخيلة.
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