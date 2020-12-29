عزل صحى لأوراق الإجابة.. علوم عين شمس تعلن موعد الاختبارات النظرية

أكد الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ، أن أداء الطلاب للاختبارات العملية يسير بشكل إيجابي داخل الحرم الجامعي والمعامل الخاصة بالكلية وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بعد انتشار الموجة الثانية من كورونا للحفاظ علي صحتهم والحد من انتشار العدوي بينهم









وأوضح " رجاء " خلال تصريحاته لـ موقع " صدى البلد " أن الامتحانات العملية تنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2020 وذلك للاستعداد لبدء الاختبارات النظرية للتخلفات وفقًا للخطة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات ، مشددًا على استمرار إدارة الكلية في فرض الرقابة علي الطلاب للتاكد من تنفيذ التدبير الوقائية بالتعاون مع الأمن الجامعي.





وأشار عميد علوم عين شمس ،الى أن الخطوات الاحترازية بالكلية تتمثل فى التعقيم المستمر لقاعات الاختبارات بعد كل اختبار او بين الفترات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات الطبية وقياس درجات حرارة الطلاب عبر أجهزة الكواشف الحرارية بالمداخل الرئيسة بالكلية





وأستطرد ، انه لا يوجد تعامل مباشر مع أوراق الاختبار الإ بعد العزل الصحى داخل صناديق معقمة ومحكمة الغلق لمدة يومان للتأكد من سلامة الورق وحفاظًا علي المصححين





وأكد الدكتور " محمد رجاء " عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ، في تصريحات سابقة له أن كلية العلوم أولي الكليات التي لديها أكتفاء ذاتي من المطهرات والكحولات وهي المصدرة لكافة الكليات بالجامعة لتطبيق عملية التعقيم المستمر ، مؤكدًا علي توفيرها مجانًا للطلاب أثناء فترة الإمتحانات للحد من إنتشار العدوي بين الطلاب للحفاظ علي صحتهم





وأوضح " رجاء " في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد " أن الكلية تبدأ إمتحانات الكلية النظرية 9 يناير بعد أن تنتهي الدراسة نهاية شهر ديسمبر لتوفير الوقت للطلاب للمذاكرة عن طريق المحارات التي تحصلها الطلاب داخل الكلية والمنصات الإلكترونية ، لافتًا الى أن الكلية تعتمد علي الإمتحانات الإلكترونية لتسهيل الإختبارات علي الطلاب



