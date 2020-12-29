شوقي علام: دار الإفتاء "يقظة" من حيث الاتهامات التي توجه إليها.. تصريحات مفتي الديار في مؤتمر حصاد 2020.. شاهد

عرض برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" تقريرا ، لتصريحات علماء دار الافتاء المصرية، عقب الانتهاء من المؤتمر، بالأمس.





وأكد الدكتور شوقي علام، خلال التقرير، أن دار الإفتاء المصرية "يقظة من حيث جميع الاتهامات التي توجه إليها، باعتبار أنها تسعى لتصحيح المسار من خلال النقد البناء".





كما لفت الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تعمل معا لمواجهة خطر التطرف، وكشف خطر الجماعات الإرهابية.





وبدأت فعاليات مؤتمر دار الإفتاء المصرية، الذي تعرض فيه إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال 2020، بحضور عدد من كبار الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، ويقام بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.





وبدأ المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بصوت الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، واعقب تلاوة القرآن، عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.





وعرض القائمون على المؤتمر، فيلما تسجيليًا لأعمال دار الإفتاء المصرية خلال العام الجاري في ظل أزمة كورونا.





وسيتضمن المؤتمر خلال فعالياته عرضًا لفيلم وثائقي يتناول ما أنجزته الدار خلال العام على كافة الأصعدة المختلفة، وخطتها الخمسية للسنوات القادمة، حيث سيعلن فضيلة المفتي عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج.



