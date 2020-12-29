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أخبار البلد

نتمنى تحقيق مزيد من الازدهار.. الزراعيين تهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
هنا الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، وأعضاء مجلس النقابة وجموع الزراعيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول العام الميلادي الجديد.

وتمنى خليفة ، خلال تصريحات له اليوم ، ان يجعل العام الجديد عام خير وبركه علي الرئيس عبدالفتاح السيسي ومصرنا الحبيبة ، داعيا أن يكون عام تنميه ورخاء وازدهار علي الشعب المصري العظيم محققا فية الرفعه والتقدم في شتي المجالات في ظل وحده الشعب المصري .

ودعا الله ان يحفظ الله مصرنا العزيزه والعالم اجمع من شر الوباء والامراض، وينعم الله علي مصرنا العزيزه الامن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمه للرئيس عبد الفتاح السيسي.
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