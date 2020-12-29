نادين نسيب نجيم تنعى حاتم علي بكلمات مؤثرة: انصدمت بالخبر وزعلت من قلبي

نعت الفنانة نادين نسيب نجيم، المخرج حاتم علي الذي توفي اليوم متأثرا بأزمة قلبية عن عمر ناهز 58 عاما.

ونشر نادين صورة للمخرج حاتم علي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، وعلقت عليها قائلة: "من فترة كتير اتذكرتك وكنت عم خبر أصدقائي عن تجربتي بالشغل معك وقديش انت مهضوم وقلبك طيب وبتحب شغلك كتير انصدمت بالخبر وزعلت من نص قلبي الله يرحمك برحمته الكبيرة منحب " .





والمخرج السوري الراحل من مواليد العام 1962، وبدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.





حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق قسم التمثيل 1986.



