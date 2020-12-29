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فن

نادين نسيب نجيم تنعى حاتم علي بكلمات مؤثرة: انصدمت بالخبر وزعلت من قلبي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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منار نور
نعت الفنانة نادين نسيب نجيم، المخرج حاتم علي الذي توفي اليوم متأثرا بأزمة قلبية عن عمر ناهز 58 عاما.

ونشر نادين  صورة للمخرج حاتم علي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، وعلقت عليها قائلة: "من فترة كتير اتذكرتك وكنت عم خبر أصدقائي عن تجربتي بالشغل معك وقديش انت مهضوم وقلبك طيب وبتحب شغلك كتير انصدمت بالخبر وزعلت من نص قلبي الله يرحمك برحمته الكبيرة منحب " . 

والمخرج السوري الراحل من مواليد العام 1962، وبدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق قسم التمثيل 1986.

وتوجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، حيث قدم عدد كبير من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته.
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