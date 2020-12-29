محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال الرصف والتطوير بطنطا..صور

وجاء ذلك في إطار حرص محافظ الغربية على المتابعة اليومية والمستمرة للمشاريع المنفذة على أرض المحافظة.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بميدان المحطة موجهًا بسرعة الانتهاء من المشروع خلال شهر يناير المقبل، وتبلغ تكلفة التطوير ٩ مليون جنية،

وخلال الجولة تم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في وسائل النقل .