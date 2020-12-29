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محافظات

محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال الرصف والتطوير بطنطا..صور

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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احمد علي
تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة طنطا.

وجاء ذلك في إطار حرص محافظ الغربية على المتابعة اليومية والمستمرة للمشاريع المنفذة على أرض المحافظة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية والذي يربط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية ومتجهًا إلى داخل مدينة طنطا، حيث تابع المحافظ أعمال وضع طبقة السن بطول الشارع، موجهًا بعمل بلدورات ونيوجيرسي موحدة، وتوسعة الطريق بإزالة أي مخالفات أو معوقات علي جانبي الطريق.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بميدان المحطة موجهًا بسرعة الانتهاء من المشروع خلال شهر يناير المقبل، وتبلغ تكلفة التطوير ٩ مليون جنية، وخلال الجولة تم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في وسائل النقل .

وقامت إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

رافق المحافظ خلال الجولة  عادل داود والدكتور محمود عيسى رئيسي حي أول وثان طنطا والعميد مهندس نهاد عويضة ممثل الشركة المنفذة لأعمال التطوير.
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