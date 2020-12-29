ركوب الدراجات والبعد عن الأخبار التشاؤمية .. استشارى نفسي يقدم نصائح مهمة للطلاب

قال الدكتور وليد هندى استشاري الصحة النفسية، إن علي كافة الطلاب التأكد من أن إنتشار عدوي فيروس كورونا ما هو إلا قدر الله عز وجل ، والذى لا يؤثر علي أدائهم للإختبارات حفاظًا على مستقبلهم ، مشددًا علي عدم خلق أى حالة من التوتر بين الطلاب والاهالي حتي لا يتاثر العامل النفسي لهم والذي قد يؤدى الى الضعف لمناعي.





وأوضح " هندى " خلال تصريحانه لـ موقع "صدى البلد " أن الإختبارات الإلكترونية التي تم تقديمها للطلاب لإستمرار أداء الإمتحانات بشكل إيجابي حل جيد يصب في مصلحة الطالب أولًا وذلك لإن نسبة الخطأ فيها تكاد أن تصل الى الصفر وتعمل علي الحفاظ على التفاوت العقلى بين الطلاب ، وأيضًا مواكبة التطور التكنولوجي بالتعليم والإلتزام بمعاير وضع الإختبارات من قبل أعضاء هيئة التدريس.

وقدم أستشارى الطب النفسي ، بعض النصائح المهمة للطلاب التي تساعدهم في تخطي تلك الأزمة وأداء الإختبارات دون أى معوقات والتي تتمثل في :

-الحفاظ علي التدابير الوقائية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية

- أرتداء الكمامات والإحتفاظ بالمطهرات وأستخدمها بشكل مستمر

- الحفاظ علي التباعد الإجتماعي سواء داخل أو خارج الكلية

- تجنب المواصلات المزدحمة والمحاولة في الإعتماد علي الدراجات الرياضية كحل بديل لمنع التكدس

-ممارسة رياضة المشي بشكل مستمر

-تناول الغذاء الصحي الذي يحتوى علي الكالسيوم والماغنسيوم والصوديوم والعناصر الكمالية

-البعد عن السوشال ميديا والأخبار التشاؤمية

-في حالة الشعور باى عرض التقدم الى الحجر المنزلي او أقرب مستشفي متخصصة