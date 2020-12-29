ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ركوب الدراجات والبعد عن الأخبار التشاؤمية .. استشارى نفسي يقدم نصائح مهمة للطلاب

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:39 م
وليد هندي استاري
وليد هندي استاري الطب النفسي
Advertisements
باسنتي ناجي
قال الدكتور وليد هندى استشاري الصحة النفسية، إن علي كافة الطلاب التأكد من أن إنتشار عدوي فيروس كورونا ما هو إلا قدر الله عز وجل ، والذى لا يؤثر علي أدائهم للإختبارات حفاظًا على مستقبلهم ، مشددًا علي عدم خلق أى حالة من التوتر بين الطلاب والاهالي حتي لا يتاثر العامل النفسي لهم والذي قد يؤدى الى الضعف لمناعي.

وأوضح " هندى " خلال تصريحانه لـ موقع "صدى البلد " أن الإختبارات الإلكترونية التي تم تقديمها للطلاب لإستمرار أداء الإمتحانات  بشكل إيجابي حل جيد يصب في مصلحة الطالب أولًا وذلك لإن نسبة الخطأ فيها تكاد أن تصل الى الصفر وتعمل علي الحفاظ على  التفاوت العقلى بين الطلاب ، وأيضًا مواكبة التطور التكنولوجي بالتعليم والإلتزام بمعاير وضع الإختبارات من قبل أعضاء هيئة التدريس.
  
وقدم أستشارى الطب النفسي ، بعض النصائح المهمة للطلاب التي تساعدهم في تخطي تلك الأزمة وأداء الإختبارات دون أى معوقات والتي تتمثل في :
-الحفاظ علي التدابير الوقائية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية 
- أرتداء الكمامات والإحتفاظ بالمطهرات وأستخدمها بشكل مستمر 
- الحفاظ علي التباعد الإجتماعي سواء داخل أو خارج الكلية 
- تجنب المواصلات المزدحمة والمحاولة في الإعتماد علي الدراجات الرياضية كحل بديل لمنع التكدس 
-ممارسة رياضة المشي بشكل مستمر 
-تناول الغذاء الصحي الذي يحتوى علي الكالسيوم والماغنسيوم والصوديوم والعناصر الكمالية 
 -البعد عن السوشال ميديا والأخبار التشاؤمية 
-في حالة الشعور باى عرض التقدم الى الحجر المنزلي او أقرب مستشفي متخصصة  
       
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على طرق دفع المصروفات الدراسية بـ علوم عين شمس

جامعة عين شمس: تأمين صحي للطلاب.. توفير الأدوية والعمليات الجراحية مجانًا.. انتهاء اختبارات الميد تيرم.. وتطبيق الإجراءات الوقائية بصرامة

زراعة عين شمس: توفير الرعاية الطبية للطلاب.. والتأمين الصحي يتكفل بالعمليات الجراحية الصعبة

سامية خضر: فرض الرقابة على الطلاب أولى خطوات التخلص من كورونا

جامعة عين شمس: نوفر فرص عمل للشباب الخريجين ودورات تدريبية للطلاب.. وخبيرة علم الاجتماع: العامل النفسي أهم من الدراسة

البعد عن السوشيال ميديا.. أستاذ علم النفس التربوي يقدم نصائح للطلاب لأداء الاختبارات بشكل إيجابي

ترشيحاتنا

شاهد.. لطيفة تحتفل بالكريسماس برفقة أصدقائها في دبي

الكويت تعلن استئناف الرحلات الجوية وفتح المنافذ الحدودية

ريم مصطفى.. لاحقتها شائعة الارتباط بـ طارق العريان وشاركت في نقطة تلاقي بمنتدى شباب العالم

دعاء للمحافظة على الصلاة في وقتها

شوبير: مصطفى محمد غاضب.. وموسيماني هيغير شكل الكرة في مصر

وفاة المخرج السوري حاتم علي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد جلسة الكيماوي.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الساخن

صحتها تدهورت فجأة.. مصابة بـ كورونا تدخل في غيبوبة بعد يوم واحد من ولادة طفلها

مواصفات مرسيدس إي كلاس Mercedes e class 2021 في السعودية..صور