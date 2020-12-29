اقتصاد السعودية| صندوق الاستثمارات يدشن شركة سيف للخدمات الأمنية

دشن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف"، والتي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.





وأفادت وسائل الإعلام السعودية بأن "سيف" ستتركز أعمالها على 4 مجالات رئيسية تشمل تقديم الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة التي تضم عددا من الخدمات المتخصصة، وبرامج التدريب والتطوير إضافة إلى مراكز القيادة والتحكم.





اقرأ أيضا:





ومن المقرر أن تلعب "سيف" دورا رائدا في تمكين التقنيات والكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الخدمات الأمنية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة تدعم النمو المهني والشخصي، بما يساهم في خلق العديد من فرص العمل لجعل قطاع الحراسات والخدمات الأمنية مهنة ذات معايير عالمية.





ويأتي إطلاق "سيف" تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، وتوطين المعرفة، وتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لرفع حجم المحتوى المحلي، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.



