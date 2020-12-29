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أخبار العالم

عن بعد.. الإمارات تعلن بدء الفصل الدراسي الثاني الأحد القادم

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:36 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم الإماراتية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية استئناف الدراسة في المدارس الحكومية للفصل الدراسي الثاني، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 03 /01 /2021 ولجميع الطلبة والهيئات الإدارية والفنية والتدريسية.

وذكرت الوزارة في بيان لها منذ قليل أنه ‏تقرر مبدئيا أن تكون الدراسة لجميع الطلبة "عن بعد" في الأسبوعين الأولين. 

وقالت الوزارة: وتبعا للواقع الصحي والمستجدات سيتم اتخاذ اللازم بما يصب في مصلحة الطلبة، وسيكون الدوام وفق الجداول المدرسية والتوزيع الزمني السابق للفصل الدراسي الأول.

وأوضحت الوزارة أن ‏بالنسبة لدوام الهيئتين الإدارية والفنية في المدرسة، سوف يكون بنسبة 50% للكادر الإداري والفني بالتبادل وفق خطة توزيع يضعها مدير المدرسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدوام الرسمي في المدرسة.
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