لمواجهة موجات البرد.. الأورمان تكثف جهودها لتوزيع ألحفة وبطاطين الشتاء

أعلن مجلس إدارة جمعية الأورمان تكثيف جهود فريق العمل بالجمعية في توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين في أنحاء الجمهورية لمواجهة موجة البرد الشديدة التى تجتاح المحافظات.





وأكد اللواء ممدوح شعبان, مدير عام الأورمان، أن فريق العمل بالجمعية تم تكليفه بزيادة معدلات التوزيع لتوصيل ألحفة و بطاطين الشتاء لكل المستحقين في أقصر وقت ممكن تحت رعاية السادة المحافظين وبإشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.





وأوضح شعبان أن فريق العمل بالجمعية بدء بشكل فعلى في الوصول ببطاطين الشتاء إلى المستحقين في أقاصى القرى والنجوع وفى كل المحافظات في ذات الوقت حيث بدأ التوزيع فى محافظة أسوان بقرية المريناب مركز ادفو وقرية الرغامة البلد مركز كوم أمبو وفى محافظة قنا يتم التوزيع في قرية حاجر دنفيق مركز نقادة وقرية فاو بحرى مركز دشنا، وفى محافظة الفيوم يتم التوزيع بقري شكشوك وأبوعيش والنصارية مركز أبشواى.





وأشار شعبان إلى أن التوزيع بدأ فى عزبة عبد الغنى مركز ابوالمطامير بمحافظة البحيرة، وفى بنى سويف بدء التوزيع بقريتى كفردرويش والقضابي مركز الفشن وقرية شاشة وكوم النور مركز سمسطا وفى محافظة الشرقية يتم التوزيع بقريتي تلراك وبني حسن مركز أولاد صقر وقريتي التل وابو عمران مركز كفر صقر وقريتي المجفف وابومتنا مركز ديرب نجم.





يذكر أن مجلس إدارة جمعية الأورمان قد أعلن عن انطلاق حملته الموسمية السنوية لتوزيع ألحفة وبطاطين الشتاء لهذا العام بتوزيع 200 ألف لحاف وبطانية على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع ومدن المحافظات المختلفة بالتعاون مع أكثر من 7835 جمعية أهلية صغيرة وتحت إشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ووفق معايير أهمها شدة الاحتياج وعدم وجود عائل.









من جانب آخر: أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات "الفيوم / بنى سويف"، للانتهاء من كل الأعمال في غضون 4 أشهر من الآن، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه.





وأوضح "الأنصاري" أن الهدف من التطوير هو الوصول بموقف السيارات الممتد على مساحة 9200 متر مربع، إلى موقف سيارات نموذجي، حيث تم وضع محددات رئيسية للتطوير تشمل كافة الخدمات المقدمة، وتطوير الحارات والأرصفة لتصل إلى 17 رصيفًا، وكذلك رفع كفاءة التند والحوامل وكاميرات المراقبة وغرفة التحكم ومقاعد انتظار الركاب ودورات المياه، وعمل شاشات عرض إرشادية، وتسجيل عدد السيارات وأرقامها ومواعيد وصولها وأسماء مالكيها وسائقيها إلكترونيًا.





ولفت محافظ الفيوم، إلى أن مخطط تطوير الموقف، يشمل أيضًا وضع شاشات للإعلانات داخليًا وخارجيًا، إلى جانب منظومة إعلامية لإذاعة الإرشادات، وإنشاء نظام للمراقبة الإلكترونية، والإضاءة الذكية بلمبات الليد الموفرة، وتنظيم الدخول والخروج آليًا بواقع مدخلين و3 مخارج، وكذلك تفعيل آليات الدفع الإلكتروني لبونات السيارات، ووضع منظومة آمنة لمواجهة الحريق، وتطوير المبنى الإداري، وتوفير أكثر من مدخل للمحلات الكائنة بالموقف والتى يصل عددها إلى 40 محلًا مع الاستغلال الأمثل لها.