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برلمان

نائب: المشروعات القومية مؤشر على إرادة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب ايهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، إن جملة المشروعات القومية التي نفذتها مصر طيلة السنوات ال6 الماضية ولا يزال بعضها لم يفتتح بعد تساوي بالفعل جملة ما تم تنفيذه في الوطن على مدى 40 سنة، بجانب سرعة إنجازها ودقة تنفيذها وضخامتها بشكل لم يسبق له مثيل.

وأشار زكريا في تصريحات له اليوم، إلى أن  تصريحات الرئيس السيسي بعد اجتماعه بالعديد من قادة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للاطلاع على ىسرعة ودقة وخارطة تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة، التي تنفذها الهيئة ومنها العاصمة الإدارية وميناء العريش وجملة الطرق والمحاور بمحافظة القاهرة ومئات المشاريع غيرها، مشيدا بتوجيهات السيسي لقادة الهيئة في مواصلة العمل بكافة المشروعات القومية وفق مبادئ الكفاءة الفنية، والتكلفة الاقتصادية، وسرعة معدلات الانجاز.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ان المشاريع القومية ترسخ الواقع الجديد الذى يتبلور للدولة المصرية من كافة الجوانب على نحو عملى وواقعى ملموس ويشعر به الجميع حاليا ومستقبلا، مضيفا أن هناك احصائيات رسمية تؤكد على أن مصر قاربت تنفيذ 15 ألف مشروع قومي وعملاق خلال السنوات الماضية وهو رقم مهول يدل على مدى الإنجاز الذي يحدث على أرض الوطن.
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