ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالتدابير الاحترازية.. إخلاء سبيل متهمة في قضية التخابر مع تركيا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل سمية ماهر حزيمة فى القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع تركيا" بتدابير إحترازية.

كانت قد اتهمت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين  24 متهمًا بتكوين شبكة تخابر وتجسّس مع دولة تركيا، لاتهامهم بالإضرار بالأمن القومي والمصالح القومية للبلاد والانضمام لجماعة إرهابية.

وأجرت النيابة تحقيقات مع المتهمين في القضية 955 لسنة 2017، المقبو ض عليهم، والذين يتم تجديد حبسهم علي ذمة القضية لمدة 45 يومًا، وتجرى التحقيقات فى سرية تامة لتعلقها بالأمن القومي المصري،وتسلمت النيابة تقارير الاجهزة الفنية، حول المضبوطات التي تم تحريزها مع المتهمين التي أكدت قيامهم باستخدام «ريسيفرات» والاستعانة بمجموعة من كروت الهواتف المحمولة المجهولة،لتحويل المكالمات عن طريق برنامج سري عبر شبكة الإنترنت.

وتم الاستعانة بخبراء مسئولين لتفريغ المضبوطات التي تمثلت فى«أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية، ومحطات النانو، وأجهزة حاسب الى وأجهزة تجسس، آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر»وذلك لكتابة تقارير وافية عن تلك الأجهزة وضمها الي محضر التحريات،كما تم تسلم تقريرواف من خبراء فى الاتصالات عن كيفية تمرير المكالمات،لمواجهة المتهمين بها.

واستمعت النيابة الي اعترفات المتهمين حول العناصر التي يعملون معها بدولة تركيا، وكيفية حصولهم علي اجهزة تمرير المكالمات عبر الانترنت،والمهندسين الذين قاموا بتركيب أطباق الاشارة علي الأسطح،وتم مواجهتهم بتحريات المخابرات العامة،التي أكدت اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولى الموجودين بمصر، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء الإخوان على السلطة فى مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة فى مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها.

تم الاستماع إلى أقوال المتهمين حول علاقاتهم بجماعة الاخوان الارهابية وتاريخ انضمامهم اليها، وكيفية التعامل فى الفترة الأخيرة والمسئول الأول عن تجنديهم من الجماعة، وهل تم تجنيد شباب آخر من عدمه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

19 ديسمبر أولى جلسات إعادة محاكمة محمود عزت في التخابر

10 مارس.. النقض تنظر طعون قيادات الجماعة الإرهابية في قضية التخابر مع حماس

أولى جلسات إعادة محاكمة محمود عزت في التخابر.. اليوم

إيداع محمود عزت قفص الاتهام لنظر محاكمته في التخابر واقتحام الحدود الشرقية

ننشر نص أمر إحالة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في التخابر مع حماس

مع ضم قضية اقتحام الحدود.. تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت في التخابر مع حماس لـ 1 فبراير

ترشيحاتنا

وفاة طبيب باطنة بفيروس كورونا في دمنهور

أمير مرتضى منصور يعلن منعه من الظهور تلفزيونيا

الأهلي يكشف سبب غياب محمود كهربا عن التدريبات

زيادة سعر تذكرة حديقة الحيوان 13 ضعفا يوم الثلاثاء.. لهذا السبب

إنقاص الوزن ومحاربة الالتهابات.. تعرف على الفوائد الصحية لـ الكمون

بيان عاجل من طيران الإمارات بشأن الرحلات إلى السعودية وعمان والكويت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تروج لسياراتها الكهربائية المتطورة الجديدة.. صور

بـ الجلد الأحمر.. مي عمر بإطلالة لافته داخل السيارة

نشرة الصحة والمرأة.. سر ارتفاع وفيات كورونا في مصر.. وتأثيرات مخيفة لـ كوفيد 19 داخل الجسم بعد التعافي