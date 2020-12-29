ألقوا شطة على قائده وسرقوه.. بيع تاكسي بثمن بخس يكشف عن سرقته بالإكراه

كشف رجال مباحث القاهرة عن واقعة سرقة سيارة من قائدها بالإكراه، من خلال معلومة وردت لضباط مباحث قسم بدر بعرض شخصين تلك السيارة بثمن بخث ، حيث تم عمل كمين لهما وضبطهما ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
تلقى العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا يفيد ورود معلومات لمباحث قسم شرطة بدر من تاجر خردة قرر بقيام شخصين بعرض سيارة " تاكسي" متواجدة بأحد الشوارع الجانبية بالمجاورة الثالثة ـ دائرة القسم للبيع بأقل من سعر مثيلاتها بالأسواق .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله نائب مدير مباحث القاهرة ، تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها في محضر جنح العاشر من رمضان ثان / شرقية بتاريخ 24/الجاري كرهًا عن قائدها " سائق ".
وبإعداد الأكمنة اللازمة بمكان تواجد السيارة تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط عاطلين حال حضورهما لاستقلال السيارة وبحوزتهما عدد 2 سلاح ابيض " كتر ، سنجة " .
و اعترفا المتهمين بقيامهما بسرقة السيارة كرهًا عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما وإلقاء مسحوق الشطة على وجهه ، وأقر الأول بقيامهما باستقلال السيارة صحبة قائدها من منطقة الحي الأردني ـ العاشر من رمضان ثان / شرقية بدعوى توصيلهما للمجارة 29 ـ العاشر من رمضان ثان / شرقية وعقب وصولهم قاموا بالاستيلاء على السيارة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .