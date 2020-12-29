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حوادث

ألقوا شطة على قائده وسرقوه.. بيع تاكسي بثمن بخس يكشف عن سرقته بالإكراه

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
كشف رجال مباحث القاهرة عن واقعة سرقة سيارة من قائدها بالإكراه، من خلال معلومة وردت لضباط مباحث قسم بدر بعرض شخصين تلك السيارة بثمن بخث ، حيث تم عمل كمين لهما وضبطهما ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

تلقى العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا يفيد ورود معلومات لمباحث قسم شرطة بدر من تاجر خردة قرر بقيام شخصين بعرض سيارة " تاكسي" متواجدة بأحد الشوارع الجانبية بالمجاورة الثالثة ـ دائرة القسم للبيع بأقل من سعر مثيلاتها بالأسواق .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله نائب مدير مباحث القاهرة ، تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها في محضر جنح العاشر من رمضان ثان / شرقية بتاريخ 24/الجاري كرهًا عن قائدها " سائق ".

وبإعداد الأكمنة اللازمة بمكان تواجد السيارة تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط عاطلين حال حضورهما لاستقلال السيارة وبحوزتهما عدد 2 سلاح ابيض " كتر ، سنجة " .

و اعترفا المتهمين بقيامهما بسرقة السيارة كرهًا عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما وإلقاء مسحوق الشطة على وجهه ، وأقر الأول بقيامهما باستقلال السيارة صحبة قائدها من منطقة الحي الأردني ـ العاشر من رمضان ثان / شرقية بدعوى توصيلهما للمجارة 29 ـ العاشر من رمضان ثان / شرقية وعقب وصولهم قاموا بالاستيلاء على السيارة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
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