ألقوا شطة على قائده وسرقوه.. بيع تاكسي بثمن بخس يكشف عن سرقته بالإكراه

كشف رجال مباحث القاهرة عن واقعة سرقة سيارة من قائدها بالإكراه، من خلال معلومة وردت لضباط مباحث قسم بدر بعرض شخصين تلك السيارة بثمن بخث ، حيث تم عمل كمين لهما وضبطهما ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .





تلقى العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا يفيد ورود معلومات لمباحث قسم شرطة بدر من تاجر خردة قرر بقيام شخصين بعرض سيارة " تاكسي" متواجدة بأحد الشوارع الجانبية بالمجاورة الثالثة ـ دائرة القسم للبيع بأقل من سعر مثيلاتها بالأسواق .