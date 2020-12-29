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حوادث

القبض على صاحب مكتبة بالأميرية يروج دمغات حكومية مقلدة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على صاحب مكتبة بالأميرية لاتهامه ببيع الدمغات المقلدة والمنسوب صدورها للجهات الحكومية.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن صاحب مكتبة تصوير الكائنة شارع عمر المختار ـخلف محكمة الأميريةـ دائرة قسم شرطة الأميرية يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال بيع الدمغات المقلدة والمنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة ـ بالمكتبة ملكه بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته كمية من الدمغات فئة الوحد جنيه، ودمغة فئة الخمس جنيهات" منسوب صدورهم لنقابة المحامين"، و٢ دمغة فئة التسعون قرش "مصر" والتي تستخدم فى تسجيل العقود وجميعهم مزورين.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص والمقيم ارض الجمعية ـ امبابة / جيزة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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