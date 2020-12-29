كندا علوش: وداعًا للمبدع الرائع والصديق المحترم حاتم علي

نعت الفنانة كندا علوش ، المخرج حاتم علي، الذي توفى صباح اليوم بأزمة قلبية عن عمر ناهز 58 عاما.





ونشرت كندا علوش ، صورة للمخلاج حاتم علي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون" أما حجم الألم والخسارة فلا يقاس بالكلمات.. ولا يقدر على استيعابه العقل.. وداعًا للمبدع الرائع والصديق المحترم الخلوق والأستاذ #حاتم_علي عزائي للصديقة الغالية دلع الرحبي ولأبنائه عمرو وفرح وغالية.. ولكل أصدقاءه ومحبيه " .