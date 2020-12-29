كندا علوش: وداعًا للمبدع الرائع والصديق المحترم حاتم علي

نعت الفنانة كندا علوش ، المخرج حاتم علي، الذي توفى صباح اليوم بأزمة قلبية عن عمر ناهز 58 عاما.
ونشرت كندا علوش ، صورة للمخلاج حاتم علي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون"أما حجم الألم والخسارة فلا يقاس بالكلمات.. ولا يقدر على استيعابه العقل.. وداعًا للمبدع الرائع والصديق المحترم الخلوق والأستاذ #حاتم_علي عزائي للصديقة الغالية دلع الرحبي ولأبنائه عمرو وفرح وغالية.. ولكل أصدقاءه ومحبيه " .
والمخرج السوري الراحل من مواليد العام 1962، وبدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.
حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق قسم التمثيل 1986.
وتوجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، حيث قدم عدد كبير من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته.