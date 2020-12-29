دراسة تكشف تأثير التغذية على تعافي مرضى القلب بعد الجراحة

المغذيات هي المكونات الهيكلية للغذاء التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح، وهي مقسمة إلى مغذيات كبيرة المقدار (بروتينات ، دهون ، كربوهيدرات) ومغذيات دقيقة (فيتامينات ، بروفيتامينات ، معادن مختلفة ، وما إلى ذلك)، يسمى نقصهم نقص التغذية.





إنه الهزال الشديد للجسم عند مرضى قصور القلب الشديد، ويمكن أن تكون الأسباب عديدة: من انخفاض النتاج القلبي إلى الأدوية التي تثبط الشهية، تشمل أعراض دنف القلب الضعف وفقدان الوزن السريع. نتيجة لذلك ، لا يتم توفير العناصر الغذائية للجسم بالكميات الصحيحة. كما يتم التعامل مع التغذية عن كثب في طب الأورام وطب الأطفال والجهاز الهضمي والتغذية، وفي دراسة شملت مهمة تحديد مدى انتشار عن نقص التغذية بين أولئك الذين خضعوا لعملية جراحية في القلب "، كما يقول سيرجي إفريموف ،





تتعقد المشكلة أيضًا بسبب حقيقة أن معظم المرضى الذين يعانون من مثل هذا التشخيص لا يبدو أنهم يتضورون جوعًا، وقد تجعلهم الوذمة يبدون يعانون من زيادة الوزن.





وقاموا جراحو القلب في جامعة ولاية سانت بطرسبرغ، لمدة ثماني سنوات ، ظل الباحثون يراقبون أكثر من 1000 شخص خضعوا لجراحة في القلب ، باستخدام استبيان استقصائي على مستويات مختلفة ، اكتشفوا الحالة التغذوية للمرضى: مجموعة من المؤشرات التي تميز النسبة الكمية للعضلات وكتلة الدهون، قاموا أيضًا بجمع بيانات أخرى قبل الجراحة وبعدها عن المشاركين في الدراسة.





"نتيجة للدراسة ، وجدنا أن الحالة التغذوية للمريض لها قيمة تنبؤية مهمة ، لأنها تمكننا من تحديد معدل مضاعفات ما بعد الجراحة، كما هو متوقع ، كلما زادت درجة نقص التغذية ، زاد احتمال حدوث سيناريو سلبي، بالإضافة إلى ذلك ، تمكنا من تحديد مجموعة صغيرة من مرضى جراحة القلب الذين هم أكثر عرضة لهذه الحالة، هؤلاء هم المرضى الذين يعانون من أمراض القلب الصمامية ، كما يقول سيرجي إفريموف.





وفقًا لسيرجي إفريموف ، هناك عدة مقاييس لتقييم الحالة التغذوية في العالم، ومع ذلك ، لم يتم تطوير أي منها خصيصًا للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن خلال مقارنتها ، اختار الباحثون أداة فحص ذات حساسية وخصوصية أكبر لحل المشكلة، إنه مقياس MUST (أداة الفحص الشاملة لسوء التغذية) ، والذي يمكن إدخاله في العمل اليومي للعيادات.





يرى العلماء استمرار العمل في البحث عن حلول لتحسين حالة المرضى الذين يعانون من نقص التغذية، على وجه الخصوص ، يخططون للتحقيق في كفاءة مختلف الصيغ الغذائية السريرية في جراحة القلب