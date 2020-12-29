الخميس آخر موعد.. عقوبات التخلف عن التصالح في مخالفات البناء

تنتهي فترة التصالح في بعض مخالفات البناء، يوم الخميس المقبل وذلك وفقًا لنص القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حيث أعطى القانون الحق للحكومة في مدة فترة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، إلى جانب المدة الأساسية التي انتهت في سبتمبر الماضي.





ويعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء قانونًا مؤقتًا، وبعدها سيتم العودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وستطبق العقوبات الواردة بالقانون، والتي تصل إلى الإزالة، بعكس قانون التصالح الذي لم ينص على الإزالة.





وفيما يتعلق بالحالات التي لا تنطبق عليها شروط التصالح، فقد وضع القانون بنودًا لتنظيم التعامل معها، وذلك من خلال عقوبتي الإزالة أو التحفظ الإداري.





الإزالة

وضع القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بـ التصالح في مخالفات البناء، عقوبة الإزالة على التعديات التالية:





- التعدى على أراضى وأملاك الدولة





- التعدى على مناطق الضغط العالى





- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود





- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار





التحفظ الإداري

كما وضع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبة التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، في هذه الحالات:





- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص

- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا

- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات





كان المتحدث باسم مجلس الوزارء، الميتشار نادر سعد، صرح بأنه لن يتم مد فترة التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، وذلك على الرغم من أن القانون يسمح للحكومة بمد فترة التصالح حتى نهاية شهر مارس 2021.





وفيما يخص الحالات التي ينطبق عليها شروط التصالح، فوفقًا لتصريحات برلمانية، فإنها ستخضع لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي ينص على وجود عقوبات تتعلق بالحبس والإزالة.