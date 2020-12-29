فتاوى تشفي الصدور.. هل يصح الوضوء والصلاة مع وجود بقايا مناكير؟.. حكم الحلف بالنبي وهل الحنث فيه يحتاج كفارة؟.. هل يجوز الدعاء وذكر الله وأنا أرتدي شورت؟.. حكم الذهاب إلى شيخ لفك السحر

فتاوى تشفي الصدور

هل يصح الوضوء والصلاة مع وجود بقايا مناكير ؟ حكم الحلف بالنبي وهل الحنث فيه يحتاج كفارة؟ هل يجوز الدعاء وذكر الله وأنا أرتدي شورت ؟ هل يجوز أداء صلاة النافلة بأكثر من نية ؟ هل يجوز الذهاب لشيخ لفك السحر؟

دعاء للمحافظة على الصلاة في وقتها









نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل بال كثيرين، ونرصد أبرزها في التقرير الآتي:



؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. فى البداية.. ورد سؤال مضمونة: عن حكم طلاء الاظافر وهل يصح معه الوضوء





وأجاب "وسام"، قائلًا: أن النوع المشهور من طلاء الأظافر يمنع وصول الماء إلى الظافر فإن كان كذلك فأنه يمنع صحة الوضوء ولابد ان يصل الماء إلى البشرة والاظافر، وطالما هذا الطلاء يمنع وصول الماء فالوضوء غير صحيح.





وأشار الى أنه لا يمنع الصلاة بمعنى انه لو توضأت المرأة ثم وضعت الطلاء تصح صلاتها، لكن عليها ان تزيله إذا انتقض وضوئها وارادت ان تتوضأ من جديد، لافتا الى أن هناك نوع حديث نسمع ممن ينتجونه انه يسمح بوصول الماء الى الظافر وإذا تأكدنا من ذلك يجوز الوضوء عليه ولا حرج هنا.









وأجاب "عاشور" قائلًا: الحلف يقصد به الأيمان المؤكدة للخبر سواء في ثبوت الأشياء المحلوف عليها أو نفيها، وقد اتفق الفقهاء على أن الحلف بالله تعالى يعتبر يمينًا شرعيا ، يجب بالحنث فيها كفارة.

وأشار الى أن الفقهاء اختلفوا في حكم الحلف بنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فهو مكروه عند الحنفية تخريجا على كلامهم في الحلف بغير الله تعالى، وحكى ابن عابدين عن الْقُهُسْتَاني القول بالحرمة، والمعتمد عند المالكية والشافعية أن هذا الحلف ليس بمحرم ، بل مكروه . وهو عند الثلاثة من لغو اليمين فلا يجب بالحنث فيه كفارة .



