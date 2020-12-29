فتاوى تشفي الصدور.. هل يصح الوضوء والصلاة مع وجود بقايا مناكير؟.. حكم الحلف بالنبي وهل الحنث فيه يحتاج كفارة؟.. هل يجوز الدعاء وذكر الله وأنا أرتدي شورت؟.. حكم الذهاب إلى شيخ لفك السحر

فتاوى تشفي الصدور
هل يصح الوضوء والصلاة مع وجود بقايا مناكير ؟
حكم الحلف بالنبي وهل الحنث فيه يحتاج كفارة؟
هل يجوز الدعاء وذكر الله وأنا أرتدي شورت ؟
هل يجوز أداء صلاة النافلة بأكثر من نية ؟
هل يجوز الذهاب لشيخ لفك السحر؟
دعاء للمحافظة على الصلاة في وقتها
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل بال كثيرين، ونرصد أبرزها في التقرير الآتي:
فى البداية.. ورد سؤال مضمونة: عن حكم طلاء الاظافر وهل يصح معه الوضوء ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب "وسام"، قائلًا: أن النوع المشهور من طلاء الأظافر يمنع وصول الماء إلى الظافر فإن كان كذلك فأنه يمنع صحة الوضوء ولابد ان يصل الماء إلى البشرة والاظافر، وطالما هذا الطلاء يمنع وصول الماء فالوضوء غير صحيح.
وأشار الى أنه لا يمنع الصلاة بمعنى انه لو توضأت المرأة ثم وضعت الطلاء تصح صلاتها، لكن عليها ان تزيله إذا انتقض وضوئها وارادت ان تتوضأ من جديد، لافتا الى أن هناك نوع حديث نسمع ممن ينتجونه انه يسمح بوصول الماء الى الظافر وإذا تأكدنا من ذلك يجوز الوضوء عليه ولا حرج هنا.
ثم ورد سؤال أخر..ما حكم الحلف بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم ؟ وهل يجب بالحنث فيه كفارة ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب "عاشور" قائلًا: الحلف يقصد به الأيمان المؤكدة للخبر سواء في ثبوت الأشياء المحلوف عليها أو نفيها، وقد اتفق الفقهاء على أن الحلف بالله تعالى يعتبر يمينًا شرعيا ، يجب بالحنث فيها كفارة.
وأشار الى أن الفقهاء اختلفوا في حكم الحلف بنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فهو مكروه عند الحنفية تخريجا على كلامهم في الحلف بغير الله تعالى، وحكى ابن عابدين عن الْقُهُسْتَاني القول بالحرمة، والمعتمد عند المالكية والشافعية أن هذا الحلف ليس بمحرم ، بل مكروه . وهو عند الثلاثة من لغو اليمين فلا يجب بالحنث فيه كفارة .
فيما أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مضمونة: هل يجوز ذكر الله وانا ارتدي الشورت؟..وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب "وسام"، قائلًا: أنه لا مانع من ذلك، فذكر الله لا يتعلق بثياب معينة ولا بالطهارة فهو ليس كالصلاة، كما ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل الأحوال.
كما أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن سؤال ورد اليه من خلال فيديو منشور على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: "هل يجوز جمع النوافل مثل تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة ؟".
وأجاب "علام"، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على تحية المسجد، وقال «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»، فالمقصود من تحية المسجد ألا يجلس الإنسان قبل ان يصلي، والصلاة هنا على اطلاقها.
وأشار الى أنه يجوز للإنسان أن يؤدي تحية المسجد بمعنى ان يجلس قبل ان يصلى إين كانت هذة الصلاة سواء أكانت الصلاة نافلة أم فرض أم غير ذلك .
وهل يجوز الذهاب لشيخ لفك السحر؟ ..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وقال "وسام": "إنه لا يوجد في الفقه الإسلامي شيخ مخصوص لفك السحر، صحيح أن السحر موجود ورفعه يكون بذكر الله وقراءة المعوذتين وسورة الفاتحة واية الكرسي وطاعة الله والبعد عن المعاصي ويكون كل ذلك سببا في ذهاب السحر وابعاد أثره لكنها ليست مهنة،ناصحًا السائل بأن يقرأ القرآن بنفسه على نفسه.
أما عن هل يوجد دعاء للمحافظة على الصلاة في وقتها؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب "وسام"، قائلًا: أنه يمكن ان تقول ((اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)) ((اللهم حبب الي الايمان وزينه في قلبي وكره الي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين)) .
وأشار قائلًا: يجب عليك ان تبادر الى الصلاة بمجرد سماع الاذان وان تعود نفسك على ذلك وان تجاهد نفسك باستمرار للالتزام بالصلاة وان شاء الله تُرزق الحافظ على الصلاة.