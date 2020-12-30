كريسماس كورونا.. وضعت الزينة وغابت الاحتفالات في شرم الشيخ.. شاهد

زينات وأشجار أعياد الميلاد تملأ أركان الفنادق والمنتجعات السياحية ، التي اعتاد عليها السياح والعاملين بالفندق في موسم الكريسماس وراس السنة من كل عام . أعيادأركان بشرم الشيخ ، التيبالفندق





ولكن هذا العام اختلف عن كل الاعوام حيث علقت الزينات وغابت الاحتفالات بسبب فيروس كورونا ومخاوف من انتشاره في الموجه الثانيه رغم تطبيق الفنادق والمنتجعات السياحية جميع الإجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا .





حيث قال احمد همام مدير باحد المنتجعات السياحية، لصدى البلد، إن في ذلك الموسم اختفت المظاهر الصاخبة للكريسماس وتم إلغاء الاحتفالات بالكريسماس وراس السنة في ظل اشغالات سياحية ضعيفة .





واضاف ماجد توفيق مدير احد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ إنه تم تعليق الزينات ومجمسات بابا نويل في المنتجع حتي يشعر السائح الكريسماس بعد إلغاء الاحتفالات.





مشيرا إلي خلال الكريسماس سوف يتم زيادة اصناف الاطعمة المحببة والمشروبات المفضلة للسياح تعويضا عن إلغاء الاحتفالات .





والمتوقع الا تزيد الاشغالات في اعياد الكريسماس عن 40 ٪ من نسبة 50 التي قررتها وزارتي الصحة والسياحة طبقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .





وقد كانت السياحة الداخلية والاوكرانية بمثابة قبلة الحياة لذلك الموسم الذي كانت تصل به الاشغالات السياحية والفندقية لنسبة 100٪ .





وقد شهدت مدينة سانت كاترين انتعاش للسياحة الداخلية من المصريين في سانت كاترين الذين قدموا لقضاء عطلات الكريسماس وراس السنة بسانت كاترين واحدثت رواج كبير في رحلات السفاري بجبل موسي .





وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين إن المدينة شهدت انتعاش كبير وتوافد اعداد كثيرة من المصريين الذين قدموا لقضاء عطلات الكريسماس وراس السنة بسانت كاترين .





مشيرا الي ان المصريين انقذوا سانت كاترين من الركود في موسم الكريسماس، وفي مدينة دهب انعش السياح الاوكرانيين موسم الكريسماس .





حيث يستمتع السياح الاوكرانيين القادمين لقضاء عطلاتهم بمدينة دهب بطقس صحي بعيدا عن كورونا التي انتشرت في كل دول العالم وخاصة اوربا، ولذلك ابتكر المنظمون للمجموعات السياحية القادمة التجول في كل انحاء دهب بالدراجات الهوائية لتحقيق التباعد والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا .





ويقول علي عايش مالك منتجع سياحي إن معظم المنتجعات تعتمد علي تسويق خاص بها بعد تاثر حركة السياحة والطيران بجائحة كورونا العالمية مشيرا الي ان هناك مجموعات سياحية تقصد دهب لطقسها الرائع الدافئ والشمس الساطعة ولذلك يحرص السياح القادمون للتمتع الرياضة علي الشاطئ وداخل المنتجعات السياحية والتجول بالدراجات الهوائية في كل انحاء مدينة دهب .

واضاف احمد سلام مدير فندق ميراج بدهب إن السياح الاوكرانيين إن السياح الاوكرانيين يعشقون الطبيعة الخلابة ويأتون في مجموعات ويستخدمون الدراجات الهوائية في جولاتهم السياحية ويمكن ان ينتقلوا ايضا لمدن مثل سانت كاترين وشرم الشيخ بالدراجات .





واكد جبلي علي رئيس جمعية حماية طبيعة البحر الاحمر، إن التنقل بالدراجات الهوائية يحافظ علي البيئة من التلوث ويقلل من عادم السيارات وخاصة ان مدينة دهب مشهورة باهتمامها بالبيئة والحفاظ علي الطبيعة مشيرا الي ان المدينة تعتمد بشكل اساسي الان علي السياح الاوكرانيين القادمين عن طريق رحلات اسبوعية علي مطار شرم الشيخ انعشوا السياحة في دهب في موسم الكريسماس .





وقالت مصادر بغرفة المنشآت الفندقية إن الاشغالات السياحية في موسم الكريسماس لن تزيد عن 40 ٪ مشيرا الي ان هناك العديد من الفنادق تعتمد علي السياحة الداخلية بسبب فيروس كورونا .





اقرأ أيضا: