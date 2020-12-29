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تخصيص أسرة عناية مركزية للأطفال.. الرعاية الصحية تستعد لموجة كورونا الثانية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:43 م
العناية المركزية
العناية المركزية للاطفال
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ياسمين القصاص
قال الدكتور محمد فهيم، مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية والطبية والعلاجية، إن هناك إجراءات لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الصحية، مع الحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي داخل العيادات الخارجية، منوهًا بأن الموجه الثانية للفيروس تُصيب الأطفال، ولذلك تم تخصيص أسرة بغرفة العناية المركزة للأطفال من عمر 3 سنوات وحتى 13 عاما بمستشفى بور فؤاد، لافتًا إلى أنه يوجد بها 4 أطفال بعمر 4-8 سنوات، مشددًا على أن حالتهم ليست حرجة وإنما وضعوا بالعناية المركزة حفاظًا على الطفل، والحرص على أن يكون تحت رعاية طبية دائمة.

وأضاف وأضاف محمد فهيم، عبر مكالمته هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا، بعمل رقم للحجز بالعيادات على الكول سنتر لتقليل الزحام بالعيادات والوحدات المختلفة، مع وضع برنامج لتوصيل علاج أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة كبار السن لمنازلهم، والذي يبلغ عددهم 30 ألف مواطن ببورسعيد.

وتابع مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية والطبية والعلاجية، أنه تم تجهيز 50 سريرا بمستشفى المبرة إلى جانب 38 سريرا للعناية المركزة، وتجهيز 36 سريرا داخليا و21 عناية مركزة بمستشفى بور فؤاد بجانب الأسرة الموجودة، إلى جانب تخصيص جزء لفرز المرضى بمداخل المستشفيات، منوهًا بأنه يتم قياس درجة الحرارة وبناءً عليه يتم عمل مسحة وبناء عليه يتم تحديد ما إذا كان سيتم عزله منزليًا أم بالمستشفى.

وأوضح، أن هناك خط ساخن للاستشارات الطبية تم تفعيله على مدار الساعة، وتم عمل 2178 استشارة على الخط خلال الفترة الماضية، مع تخصيص رقمين لمتابعة حالات العزل المنزلي، مع استمرار عمل غرفة الأزمات داخل مقر الهيئة على مدار الساعة.


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