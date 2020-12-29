ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حقوق المنصورة تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى آخر أيام المحاضرات

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:45 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
اطمئن الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء على مدى إلتزم الكلية بإستمرار تطبيق كافة الضوابط والإجراءات الوقائية لآخر أيام العملية التعليمية بالكلية بصفة مستمرة ودورية حيث يتم متابعة حضور الطلاب وفقا الجداول المعلنة بنسبة حضور 25% من اجمالي عدد الطلاب مشددين علي تطبيق نظام التباعد داخل المدرجات وقاعات المحاضرات.

كما أكد عميد الكلية أن الكلية مستمرة ولم تتقاعس عن اتباع كافة الإجراءات والتدابير الوقائية داخل الكلية منذ بداية الدراسة وحتي آخر يوم في العملية التعليمية وتنفيذ كافة إجراءات التعقيم الدورية علي مدار اليوم الدراسي وبصفة مستمرة خلال جميع الايام الدراسية وذلك حرصا من الكلية علي الحفاظ علي أبنائنا الطلاب.

وطمأن خاطر جميع أبنائه الطلاب و أولياء الأمور علي أن الكلية لن تدخر أي مجهود في سبيل الحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب داعين المولي عز وجل أن يحفظنا جميعا من هذا الوباء اللعين  حمي الله مصر وشعبها.
حقوق المنصورة تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى آخر أيام المحاضرات
حقوق المنصورة تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى آخر أيام المحاضرات
حقوق المنصورة تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى آخر أيام المحاضرات
حقوق المنصورة تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى آخر أيام المحاضرات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها يتفقد الدراسة بـ هندسة شبرا

لمتابعة انتظام الدراسة.. رئيس جامعة سوهاج يواصل جولاته التفقدية

زراعة عين شمس: تصرف مكافآت للطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدا ومجموع 80 %

زراعة عين شمس: اليوم آخر أيام اختبارات الميدتيرم.. لن يتم تحديد موعد الامتحانات العملية إلى الآن

عميد دار علوم القاهرة: الكلية لم تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

علوم حلوان: نواصل امتحانات العملي وسط إجراءات احترازية

ترشيحاتنا

تعرف على سبب وفاة المخرج السوري حاتم علي بأحد فنادق القاهرة

حكم المسح على الجورب الخفيف عند الوضوء

أخبار الفن.. وفاة المخرج السوري حاتم علي.. وإصابة زوجة تامر عاشور بفيروس كورونا

مازلت مصدومة.. حنان مطاوع تنعي المخرج القدير حاتم علي

شاهد.. عملية جراحية عاجلة لـ حسام عاشور نجم الأهلي السابق

بعد إعلان إصابة والدته بكورونا.. ميدو يتجول مع كلبه في الشارع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج مثير ولافت.. منى زكي بإطلالة تخطف الأنظار

من العرقسوس القاتل إلى دبوس خياطة بالقلب.. أغرب الحالات الطبية في عام 2020

شاهد.. أغلى 10 سيارات في السعودية 2020