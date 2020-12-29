حقوق المنصورة تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى آخر أيام المحاضرات

اطمئن الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء على مدى إلتزم الكلية بإستمرار تطبيق كافة الضوابط والإجراءات الوقائية لآخر أيام العملية التعليمية بالكلية بصفة مستمرة ودورية حيث يتم متابعة حضور الطلاب وفقا الجداول المعلنة بنسبة حضور 25% من اجمالي عدد الطلاب مشددين علي تطبيق نظام التباعد داخل المدرجات وقاعات المحاضرات.



كما أكد عميد الكلية أن الكلية مستمرة ولم تتقاعس عن اتباع كافة الإجراءات والتدابير الوقائية داخل الكلية منذ بداية الدراسة وحتي آخر يوم في العملية التعليمية وتنفيذ كافة إجراءات التعقيم الدورية علي مدار اليوم الدراسي وبصفة مستمرة خلال جميع الايام الدراسية وذلك حرصا من الكلية علي الحفاظ علي أبنائنا الطلاب.





وطمأن خاطر جميع أبنائه الطلاب و أولياء الأمور علي أن الكلية لن تدخر أي مجهود في سبيل الحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب داعين المولي عز وجل أن يحفظنا جميعا من هذا الوباء اللعين حمي الله مصر وشعبها.