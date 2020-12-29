جولة ميدانية للأئمة السودانيين بالقلعة ومسجدي الرفاعي والسلطان حسن

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الثلاثاء" جولة ميدانية للأئمة السودانيين لزيارة ا لآثار بكل من (القلعة ومسجد محمد علي ومسجدي الرفاعي و السلطان حسن) وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر والسودان، التي تقام برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .





في بداية الجولة زار المتدربون القلعة ومسجد محمد علي، واستمع الأئمة المتدربون لشرح تفصيلي حول مسجد القلعة وما يحويه من زخارف إسلامية رائعة ، وقباب شاهدة على مدى ما وصلت إليه العمارة المصرية من الروعة والجمال ، كما زار المتدربون مسجدي الرفاعي والسلطان حسن.





وأعرب الأئمة السودانيون عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الميدانية للأماكن السياحية وبآثارها الطيبة على نفوسهم ، وقدموا كامل الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري على هذه البرامج الرائعة للدورة التدريبية المشتركة ، سواء من الناحية العلمية أم من ناحيتها الثقافية.





من جانبه أكد الدكتور محمد عباس محمد قرشي، من وفد الائمة السودانيين أننا في بلدنا الثاني مصر منبع الحضارات وأساس العلوم، وقد تعلمنا الكثير من الأفكار التي تنير لنا الطريق ، وتحملنا أمانة كبيرة وعظيمة عند الرجوع لبلدنا.





كما أشاد الشيخ مهند الأمين بمجهود وزارة الأوقاف المصرية في تفنيد الفكر المتطرف ورؤيتها الثاقبة في أفكارها الوسطية ، مضيفا أننا سررنا بتلك المناظر التراثية الشيقة التي تحمل في طياتها ثقافة عريقة لوطن عريق هو مصر.