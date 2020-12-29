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محافظات

ضبط طن مواد غذائية مجهولة المصدر في الشرقية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:46 م
مواد غذائية مجهولة
مواد غذائية مجهولة المصدر
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محمد الطحاوي
قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية انه وردت معلومات الي إدارة تموين الحسينية تفيد قيام أحد الأشخاص أ.ل.خ بإنشاء مدشة بناحية مركز منشأة ابو عمر ويستخدم مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ويقوم بطحنها وخلطها بالحجر الجيري لتصنيع علف للأسماك.


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وعلى الفور وجهت وكيل الوزارة عبدالكريم السيد عوض الله مدير إدارة تموين الحسينية ورئيس الرقابه التموينية بتشكيل حملة ومداهمة المكان الواردة عنه المعلومات .


وأسفرت الحملة عن ضبط ٦٤٠ كجم مقرمشات غذائية و585 من الحجر الجيري بإجمالي مضبوطات طن و٢٢٥ كجم من الأغذية مجهولة المصدر والحجر الجيري وتم تحرير المحضر رقم 739 جنح أمن دولة طوارئ منشأة عمر ضد م.ه.أ صاحب المدشة لإنشاء وإدارة مدشة بدون ترخيص واستعمال سلع غذائية مجهولة المصدر و منتهيه الصلاحيه لتصنيع علف للأسماك وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.


وعلي جانب آخر شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصًا على سلامة الجميع.


كلف المحافظ رؤساء المراكز بتشكيل لجان دوريه للمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهي والمحال التجارية وقاعات الافراح للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حرصا علي سلامة المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا وخاصة مع زيادة اعداد الاصابات بالفيروس خلال الفترة الحالية.
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