بكيت فرحا.. سيدة الباجور لـ السيسي: ربنا يعينك ويبارك في عمرك

بكت فرحا من استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها وعلاجها علي نفقه الدولة ... هكذا استقبلت شيرين عبد المقصود صاحبه مرض داء الفيل خبر علاجها علي نفقه الدولة.

"ربنا يعينك علينا يا ريس ويبارك في عمرك" .. تلك كانت دعوة شيرين عبد المقصود ابنه مركز الباجور التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها علي نفقه الدولة.

كما قررت وزارة التضامن الاجتماعي دعم السيدة شيرين بمبلغ 10 آلاف جنيه حيث تتقاضي معاش تكافل وكرامه شهريا.

حيث أعلنت وزارة الصحة عن استجابتها لمناشدة سيدة مريضه بداء الفيل من قريه بئر شمس بمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

جاء ذلك استجابة لما نشره موقع صدى البلد بعنوان: "وزنها 350 كيلو .. شيرين تعاني من داء الفيل وتناشد الدولة علاجها .. شاهد".

حيث قررت وزيرة الصحة نقل شيرين عبد المقصود لمستشفي المخ والأعصاب بشبين الكوم.

وكانت شيرين عبد المقصود قد استغاثت بالدولة عقب زيادة وزنها الي 350 كيلو.

شيرين عبد المقصود.. ربة منزل طلقها زوجها عقب زواج دام لعدة أشهر حيث تعاني من السمنة المفرطة وزيادة في الوزن منذ أن كانت في الصغر حتي وصل وزنها الي 350 كيلو.

مأساة تعيشها شيرين عبد المقصود حيث أنها تعول بنت وصلت إلي المرحلة الثانوية ومتفوقة في دراستها ولكنها غير قادرة علي رعايتها.

لا تجد منزل تسكن به .. هكذا اشتكت شيرين عبد المقصود ابنه مركز الباجور أنها تسكن في منزل متهالك قابل للسقوط عباره عن حجرة ومطبخ وحمام ملك خالتها.

ياريت الدولة ووزارة الصحة والتضامن يساعدوني هكذا طالبت شيرين عبد المقصود بالتدخل لحل مشكلتها والتدخل الجراحي.