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فن

أخبار الفن.. وفاة المخرج السوري حاتم علي.. وإصابة زوجة تامر عاشور بفيروس كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:35 م
حاتم علي
حاتم علي
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شروق ابراهيم


نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

طرح النجم عمرو دياب ثامن أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" والتي تحمل عنوان "عايز أعمل زيك" .

أعلن المنتج الفني محمد سري، وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

أعلنت سمر أبوشقة زوجة الفنان تامر عاشور، عن إصابتها بفيروس كورونا، مطالبة متابعيها بالدعاء لها.



تصدرت الفنانة ريم مصطفى، مؤشرات البحث بمحرك "جوجل" بعد ظهورها ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، والكشف عن قدراتها الماهرة في المطبخ وعن جوانب مختلفة في حياتها الشخصية.

أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن بدء تصوير أغنية سينجل باللهجة المصرية مع حلول العام الجديد، وذلك من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

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