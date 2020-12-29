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محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة .. رفع كفاءة البنية التحتية لـ16 قرية في الإسماعيلية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:48 م
شريف فهمي بشارة محافظ
شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية
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انجي هيبة
أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، إختيار 16 قرية بالقنطرة شرق ضمن مبادرة حياة كريمة التي تشمل 1000 قرية و 50 مركز على مستوي الجمهورية لرفع كفاءة البنية التحتية لهم.

ووجه المحافظ في مجال الخدمات الجماهيرية، بتكثيف العمل بقطاع النظافة وأستمرار الحملات الميدانية المستمرة للتأكد من تنفيذ قرارات الغلق وتطبيق الإجراءات الأحترازية وفرض هيبة القانون وعدم التعدي على أملاكها بأي صورة من صور التعديات، مشددا علي  الإنتهاء من كافة اعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء وأحلال وتجديد للأعمدة الأخرى.

وتضمنت مبادرة حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز وكافة المرافق لـ 1000 قرية و50 مركز.

وتم أختيار١٦ قرية بالقنطرة شرق، هي: قرية الابطال، التقدم، جلبانة، السلام، وتوابعها ميت ابوالكوم الجديدة، الإسماعيلية شرق رقم٦، التل الاحمر. عزبة العرب، السلام الجديدة، بوابة القنطرة شرق، بئر أبوعروق، بير حبيطه ، بير مدكور ، جبل ام خشيب، حوض أبوسمارة ، كتيب الحبيشي.

وأوضح المحافظ أنه بناء علي هذا الاجتيار تم تشكيل لجنه لحصر احتياجات القرى  والتوابع بكافة مرافقها.

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