استئصال أورام ليفية متعددة من رحم سيدة بالأقصر

تمكن الدكتور محمد عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت التخصصي جنوب محافظة الأقصر، من استئصال أورام ليفية متعددة مع الحفاظ على الرحم لسيدة فى عمر الإنجاب.





وأوضح الدكتور محمد عز الدين، أن الهدف ليس فقط هو الحفاظ على الرحم، بل الحفاظ على رحم سليم معاف تستطيع المرأة من خلاله الإنجاب مع عدم الشعور بألم أثناء الحمل.









وأضاف: أن الأورام الليفية قد تؤثر على صحة المرأة وعلى حياتها الانجابية لذلك وجب التوعية و توخى الحذر، مع ضرورة إجراء الفحوصات الدورية بانتظام للاطمئان على حالة الرحم والمبيض، والتأكد مع عدم تكون أوارم ليفية والتى تكون أغلبها حميدة فى معظم الأوقات.





وأوضح الطبيب، أن بعض الأورام الليفية تسبب نزيفا حادا مما يسبب أيضا الأنيما الحادة، مع آلام فى الحوض أو أسفل الظهر، وزيادة تقلصات الدورة الشهرية وزيادة التبول، مع وجود حيض تستمر لفترة أطول من المعتاد، مع الشعور بالضغط أو الامتلاء في أسفل البطن.