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أخبار البلد

وزير الدفاع للرئيس: القوات المسلحة تقف خلفكم حماة لشعبها

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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محمد إبرهيم
بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ، ببرقيـة تهنئـة للسيد الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادي الجديد 2021 .

وجاء في نص البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة- يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة وأن يكون عام خير ورخاء على وطننا الحبيب".

وأضاف:"إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادى الجديد يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماة له ولشعبه، مؤكدين عزمهم على الوفاء بمسئولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضًا وشعبًا واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار".

وتابع:" وفقكم الله إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها وكل عام وسيادتكم بخير ". 

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.
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