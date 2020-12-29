ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حقيقة فيديو فرض حظر التجول بجميع المحافظات اعتبارا من غد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نفى مجلس الوزراء، ما تم تداوله حول فرض حظر التجول بدايةً من الغد، الأربعاء، مُؤكدًا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا.

وشدد على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما تضمنت عددا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلًا عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، مُشيرًا إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، كما تم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وكذلك التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

كما يتم تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وأهاب  مجلس الوزراء بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الوزراء: إلغاء احتفالات رأس السنة وغلق أي منشأة مخالفة

تجاوب رواد السوشيال ميديا مع قرارات مجلس الوزراء

برلماني: قرار إلغاء احتفالات رأس السنة يحد من تفاقم أزمة كورونا

موقف من يقود سيارته من ارتدائه الكمامة والغرامة

متحدث الوزراء: العزاءات ممنوعة والأفراح مسموح بها في الأماكن المفتوحة

نادر سعد: مضاعفة غرامة عدم الإغلاق للمحال في المواعيد المحددة وارد

ترشيحاتنا

بعد حادث غرق سفينتها.. إيران تطلق مناورات عسكرية بمضيق هرمز

حقيقة فيديو فرض حظر التجول بجميع المحافظات اعتبارا من غد

أقوى دولة في العالم.. الصين قهرت الوباء من غير لقاحات.. وهذا خطأها القاتل

إصابة طبيبين في القليوبية بـ كورونا ونقل وكيل الوزارة إلى مستشفى العجوزة

من العرقسوس القاتل إلى دبوس خياطة بالقلب.. أغرب الحالات الطبية في عام 2020

رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى.. وزير الداخلية يراجع خطة تأمين أعياد الميلاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج مثير ولافت.. منى زكي بإطلالة تخطف الأنظار

من العرقسوس القاتل إلى دبوس خياطة بالقلب.. أغرب الحالات الطبية في عام 2020

شاهد.. أغلى 10 سيارات في السعودية 2020