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اقتصاد

اقتصاد البحرين.. فتح باب الاستثمار في القواطع البحرية أمام شركات النفط العالمية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:01 م
فتح باب الاستثمار
فتح باب الاستثمار في القواطع البحرية أمام شركات النفط العالم
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قسم الاقتصاد
قامت شركة تطوير للبترول البحرينية بتنفيذ مجموعة من المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتقدمة وعمليات حفر آبار استكشافية تجريبية، ضمن تكثيف الجهود في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز.

وبحسب وكالة أنباء البحرين "بنا"، عملت الشركة مؤخرا بتنفيذ عملية مسح جيولوجي جوي متطور لمساحات كبيرة في المملكة والتي تعتبر من اكبر المشاريع الاستكشافية، بالاضافة إلى مسح جيوفيزيائي متقدم عالي الدقة شمل معظم المناطق البحرية. 

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وباشر فريق الاستكشاف بالشركة بتحليل ودراسة جميع نتائج هذه المسوحات ومعلومات آبار الاستكشاف والمعلومات الإقليمية والأوراق العلمية المنشورة والمعتمدة وذلك بالاستعانة بالشركات الإستشارية العالمية الكبرى المعروفة في مجالات الاستكشاف عن النفط والغاز، حيث نتجت هذه التحاليل عن تحديد بعض المناطق البحرية ذات إحتمالية عالية لتواجد كميات من النفط والغاز.

وعلى ضوء النتائج سارعت الشركة بإنهاء جميع الاستعدادات والإجراءات الفنية واللوجستية لفتح باب الإستثمار في القواطع البحرية أمام شركات النفط العالمية الكبرى بداية العام المقبل 2021 وبالتالي جذب هذه الشركات العالمية المتخصصة لتوقيع اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج.

الجدير بالذكر أن مملكة البحرين وقعت مؤخرا اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج مع شركة النفط العالمية أيني ENI الإيطالية، حيث ستبدأ الشركة بحفر بئر استكشافي في القاطع الشمالي البحري رقم 1 في النصف الأول من العام المقبل، الذي يعتبر أول بئر ستحفره الشركة في الشرق الأوسط بعد توقف وتأجيل نشاطات الحفر عالميا بسبب تفشي جائحة كورونا " كوفيد-19".
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