محمود الجلاد يكتب: الخطة الخمسية لدار الإفتاء المصرية

صاغت دار الإفتاء المصرية رؤية استراتيجية للخمس السنوات القادمة من مشروعات علمية وفكرية وتطبيقات عالمية، تشرح وتوضح للعالم بأسره حقيقة ما يجري على أرض الواقع، والتي عرفت باسم الخطة الخمسية لدار الإفتاء المصرية.





باكورة أعمال جديدة تستعد لها الدار في إطار خطة التنمية المستدامة.. لكن ما نتج من أعمال للدار على مدار 2020 بإمكانياتها المحدودة وعدد العاملين بها والتي عُرض في مؤتمر " فاعلية الأنشطة الختامية لدار الإفتاء المصرية" إنما دليل راسخ على أن رسالتها واضحة ومحددة، نابع من ريادتها ودورها الوطني مستخدمة أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة في دعم المواطن العربي والمسلم على مستوى العالم.





لفت انتباهي ما ستقدمه الإفتاء في خطتها الخمسية من تطبيق إلكترونيfatwa pro الذي يهتم بالشأن الديني المحلي والعالمي بالإنجليزية والفرنسية، وإنشاء وحدة انتاج فني متكامل تنتج مواد فيلمية، وتبسيط المعلومات الإفتائية.





الأهم والمطلوب والذي يحتاج دعمًا كاملًا من الدولة المصرية بل العالم الإسلامي كله ما ستقوم به دار الإفتاء من إنشاء مكاتب تمثيلية للأمانة العامة للإفتاء حول العالم، إذ أصدر مرصد الإسلاموفوبيا التابع للدار بيانات كثيرة يحذر من تصاعد هجمات اليمين المتطرف ضد المسلمين في الغرب، خطوة مهمة في ضوء الهجمات التي نتعرض لها بين كل فترة وأخرى عن الإسلام والمسلمين في أوروبا، وبها ستضع الدار يدها على كل المراكز الإسلامية، وستكون مصدر موثوق لكل المسلمين هناك.





ما قدمته دار الإفتاء المصرية في مؤتمرها حول إنجازاتها طوال عام 2020 الذي تشرفت بحضوره والتي منها إصدارات مرئية وتغطيات شاملة على مواقع التواصل الاجتماعي ومكتبات رقمية ورسوم متحركة وتدريب وتأهيل ومنصات تعليم ، وصل أثرها الإيجابي إلى قلوب وعقول شباب الأمة الإسلامية .. هو فخر لكل مصري.





"إن قلوبنا منفتحة وآذاننا مصغية لأي نقد بناء يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا لوطننا العزيز".. تلك الكلمات التي وجهها مفتي الجمهورية .. رسالة واضحة تبرز عنده أهمية تحقيق ما فوق المستطاع من أجل الوعي والقضاء على أي أفكار مغلوطة مطالبا بالدعم من الجميع لإكمال فكرته ورسالته، مرحبًا بكل نقد بناء من أجل مصر.. رسالة عطاء ممتدة لعالم جليل بكتيبة ناجحة داخل الدار، عمله في الأساس وطني عظيم ، يعملون ليل نهار كجنود أوفياء خدمة لتراب الوطن.





دار الإفتاء المصرية بإنجازاتها قدّمت إجابة شغلتنا عن أسباب السباب والهجوم الذي تتعرض له المؤسسة من القنوات الإرهابية ليل نهار.. نعم تلك ضريبة نجاحها أن تتعرض لحملات تشويه من تلك الجماعات الإرهابية قضت عليه بفيديو مدته 15 دقيقة في مؤتمرها الاثنين الماضي.





ثمار التعب الحقيقي لكتيبة الدار بقيادة العالم الجليل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم نجم عبقري الإفتاء بأفكاره ومهارته ورجاله.. يحتاج إلى رفع القبعة احترامًا لهذا الجهد العظيم.





دار الإفتاء تحظى بقبول إعلامي كبير، بصفتي صحفيًا لا يختلف عليها زميل في إطار عملها واستقبالها للزملاء وتقديم المعلومة الصحيحة في مرحلة دقيقة للغاية .. بكل تأكيد نلتف حول دار الإفتاء المصرية وعلمائها لاستكمال مسيرة عطاء لا ينضب لبلادنا الحبيبة.. شكرا دار الإفتاء المصرية.