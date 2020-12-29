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«معا لحماية الأسرة» .. مبادرة تحفظ حقوق المرأة بعد الطلاق.. فيديو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:16 م
حماية الأسرة
حماية الأسرة
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة انجى فايد، مؤسس مبادرة "معا لحماية الأسرة"، إن المبادرة تتدعوا القانونيين والتشريعيين لتبنى فكرة الفقه والسعة، مشيرة إلى أن الهدف منها هو أن تكون للمرأة المطلقة حق.

وأضافت "انجى فايد" خلال حوارها ببرنامج " السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن الهدف من المبادرة أن يكون لدى المرأة المطلقة الحق المالي لتصان به، وأن لا تكون مضطرة أن تلجأ لأشخاص من أهلها من أجل العيش معه.

وتابعت  مؤسس مبادرة "معا لحماية الأسرة"، أن نفعة المتعة تكون بحد أقصى خمس سنوات وحد أدنى 3 سنوات وتترك للقاضي ليقرر، لافتة إلى أن الوقت غير كافي في مساعدتها لطليفها خلال الزواج وقبل الطلاق.

وأكدت أنه يجوز لعقد الزواج أن يكتب به أى شئ، لكن الثقافة فى مصر لا تسمح بذلك، حيث يتم به ذكر المهر والمؤخر، مضيفة إلى أن هناك تفاعل كبير من أشخاص.

وأشارت إلى أن المبادرة لا تحمى المرأة المطلقة فقط، بل يحمى الأسرة أيضا. 
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د. إنجي فايد تكتب: دولة القانون والطلاق (3)

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