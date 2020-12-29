القومي للشهداء يتابع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمحافظات

عقد اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين اجتماعا مع عدد من مسئولى المكاتب الإقليمية للمجلس بالمحافظات للوقوف على مستوى تقديم الخدمات، وخلال الاجتماع استعرض الإنجازات التى قام بها المجلس على صعيد الرعاية الطبية والاجتماعية خلال الفترة الماضية وأعمال تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة .



وأكد الخطيب، في بيان اليوم، أنه جارى تحديد فروع الشركة المصرية للأدوية بالمحافظات تمهيدًا لصرف علاج المستفيدين بأماكن إقامتهم دون الحاجة إلى السفر للقاهرة ، لافتا إلى أنه سيتم إضافة عدد كبير من المستشفيات المتميزة بكافة المحافظات لعلاج أسر الشهداء والمصابين من خلال التعاقد مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة .



وتيسيرًا على أسر الشهداء والمصابين أكد أمين عام المجلس أنه تم اعتماد كارنيه المجلس فى حالة الطوارئ بالمستشفيات أثناء العطلات الرسمية دون الانتظار للحصول على خطاب تحويل، على أن يتم إصدار الخطاب فى يوم العمل التالى وذلك مراعاة للحالات المرضية الطارئة .



وعلى صعيد تطوير المقر الخدمى، أكد اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومى للشهداء والمصابين، أنه جارى توفير أماكن انتظار جديدة للمترددين على المقر إضافة لافتتاح 3 عيادات طبيبة ومنفذ لصرف الأدوية.



وشدد أمين عام المجلس على الإسراع فى تحديث بيانات المستفيدين وإجراء بحوث اجتماعية لمعرفة الحالات المستحقة للدعم حتى يتمكن المجلس من تقديم الخدمة للمستحقين، مؤكدا على ضرورة مواصلة خدمات الرعاية لأسر الشهداء والمصابين خاصة الرعاية الاجتماعية والترفيهية من خلال تنظيم عدد من الرحلات والفعاليات بجانب عقد ورش عمل تدريبية على الأعمال الحرفية واليدوية وتوفير عدد من الوظائف بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

