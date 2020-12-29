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رياضة

المقاولون العرب يعلن شفاء ثلاثة لاعبين من كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:00 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
أعلن نادي المقاولون العرب تعافي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم ،التونسي سيف الدين الجزيري وهيثم جويني وأحمد الشيمي من الإصابة فيروس كورونا المستجد.

وأثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا المستجد التي أجراها الفريق أمس عن تعافي الثلاثي بالإضافة لمحمد سمير من فيروس كورونا بعدما جاءت مسحتهم سلبية دون إصابات جديدة بباقي أعضاء الفريق.

وكان فيروس كورونا ضرب عددا من لاعبي المقاولون العرب وصل لثمانية لاعبين، بالإضافة لمحلل أداء المقاولون، محمد أبو العلا، قبل مواجهة النجم الساحلي ضمن ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الافريقية.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة البنك الأهلي غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، ويحتل الفريق المركز الأخير دون نقاط بعد تلقيه 3 هزائم أمام الزمالك ووادي دجلة والإنتاج الحربي.

كما يغيب عن المباراة محمد سالم ويوسف حسن الإصابة بشد عضلي، فيما يواصل فادي نجاح مدافع المقاولون التدريبات التأهيلية بعد تعرضه الإصابة بتمزق في الأربطة.

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