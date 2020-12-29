المقاولون العرب يواصل استعداداته لمواجهة البنك الأهلي عقب سلبية مسحة لاعبيه باستثناء 4 لاعبين

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر له غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.





ويسعى المقاولون العرب للخروج من كبوته بالدوري بعد الخسارة في جميع مبارياته حتى الآن، بالدوري أمام الزمالك ثم وادي دجلة والإنتاج الحربي، جعلته يتذيل جدول الترتيب، دون أي نقاط.





وتعتبر تلك البداية بالدوري هي الأسوء لذئاب الجبل، بعدما قدم موسمًا استثنائيا الموسم الماضي، واحتل المركز الرابع عن جدراة ليتأهل لكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد غياب دام لـ15 عامًا.





ويأمل المقاولون بتحقيق الفوز من أجل رفع لضغوطات من عليه وتصحيح المسار نحو المنافسة على المربع الذهبي بالموسم الجديد.





وعلى جانب آخر أثبتت المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها لاعبو المقاولون العرب، استعدادًا لمباراة البنك الأهلى، سلبية مسحة جميع اللاعبين باستثناء 4 حالات فقط لم تتحول نتائجها إلى سلبية.





وكان المقاولون قد أعلن عن 9 إصابات بين صفوف الفريق والجهاز الفنى، قبل مباراة النجم الساحلى التونسى التى أقيمت فى ذهاب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.





ومن المرتقب أن ينتظم اللاعبون الذين ثبتت تحول مسحتهم إلى سلبية فى المران الجماعى للفريق خلال الفترة المقبلة وفى مقدمتهم محمد سمير مدافع ذئاب الجبل، غير أن مشاركتهم أمام البنك الأهلى ستكون صعبة لعدم الجاهزية.



