دعاء علي تكتب: «2021».. كريسماس افتراضي في ظل كورونا

ساعات قليلة ويبدأ العام الجديد 2021، ولكن احتفالات الكريسماس لهذا العام ليست معتادة ككل عام، حيث فرضت جائحة كورونا ان تكون احتفالات افتراضية خلف شاشات الهواتف، علي مواقع التواصل الاجتماعي، كأي نشاط يحدث هذه الفترة بهذه الصورة.





ولكن كورونا ألقى بإطلالته الثقيلة على عام 2021، وكادت تكون اجواء التجمع المعتادة في هذه المناسبة مستحيلة، فالجميع يحتفل خلف الأبواب المغلقة خوفا، وإغلاق الدول أبوابها أمام المسافرين والمحال التجارية والعزل، اصبح سمة سائدة، إنقاذا للبشرية وتحسبا لوقوع إصابات بالفيروس اللعين، الذي لايزال بيننا يختفي لأيام قليلة، ويظهر لشهور عديدة.





عام 2021، لا يمت بصلة لما سبقه من الاعوام، جاء بصفات وسمات مختلفة كل الاختلاف عن السنوات السابقة، جاء بالخوف من فقد الأحبة، حيث سجلت 2020 حوالي مليون شخص ويزيد، جراء كوفيد 19، وبالرغم من توافر اللقاحات المختلفة الجنسيات الخاصة به، إلا أنه يطل علينا من جديد في صورة بؤر وبائية، تنذر بخطر داهم لا يعلم منتهاه الا الله.





فشوارع مدينة بيت لحم بفلسطين، باتت خاوية من الاحتفالات، والتي كانت تعج بالسائحين في هذه الأيام من كل عام احتفالا بليالي الكريسماس، وميلاد السيد المسيح عليه السلام، ولكن حضرت أعداد قليلة خشية وقوع إصابات بين المُحتفلين، وبدت المحال خاوية من المشترين، لبابا نويل وشجرة الكريسماس.





أما شوارع مصر، أبدى المواطنون والتجار الاستياء، من الموجة الثانية في هذا التوقيت من العام، فهو بمثابة موسم ذات اهمية كبيرة، بين مواسم البيع والشراء علي مدار العام، ولكن جاءت كورونا لتكمل فعلتها وبصمتها في عام 2020، حيث الغلق والعزل وقطع الأرزاق بحسب تعبير البعض منهم.





وفي أوروبا بدت مظاهر الحزن، لتفرض أجواءها على المواطنين، فهم لن يحتفلوا بالكريسماس كجميع الأعوام السابقة، فالبعض منهم تذكر قريبا أو صديقا توفي في الموجة الاولي، غاب عن العام الجديد ولن يعود ليحتفل معه، والبعض الاخر يترقب ماذا سيحدث في 2021، وهل إذا التزم بالإجراءات الاحترازية سيُكمل العام الجديد؟ أم أنه ينتظر دوره في سجلات وفيات كورونا 2021؟ ناهيك عن انتظار فقد الأحبة والأقارب أو الأصدقاء.



