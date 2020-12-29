ليلى زيدان تكتب: «2021» اجلبي لنا الفرح والسعادة!

رحلت 2020 أو كادت ترحل ونحن الآن على مشارف سنة جديدة 2021 ، تمتعنا فيها والحمد لله بالستر وفرصة جديدة للحياة، كافحت أنا وملايين المصريين فى الحياة مثل سنوات عديدة مرت وتحملنا الكثير من الصعاب من أجل الاستقرار ومن أجل أن يعيش هذا البلد صامدا شامخا رافعا رأسه كما اعتاد وسيظل بإذن الله ، راعيت حدود الله على قدر فهمى وعلمى لدينى، ومازلت أكره التشدد والخوض فى القضايا الخلافية.









كبرت عامًا وزادت خبراتى بقدر عدد مرات الفشل التى تجاوزتها وتجارب الخذلان التى خضتها والدروس التى تعلمت منها .

عاصر آباؤنا من قبل وباء الكوليرا فعرفوا معنى الوباء وعرفوا قدره وجئنا نحن إلى الحياة ولم نكن نفهم معنى الوباء أو الجائحة، ولكننا فى المرحلة الابتدائية كنا نحقن بما يسمى التطعيم للوقاية ولم نكن نفهم ما هو هذا التطعيم ، وكانت نظافتنا الشخصية هى أهم درس تعلمناه من أمهاتنا ومن المدرسة .









وبعد ذلك سمعنا بما يسمى بانفلونزا الطيور ، وجاء وباء الـ« سارس » فى عام 2003 لكن كل هذا لم يكن فى قسوة ورعب فيروس كورونا الذى مررنا به وما زلنا نعايشه إلى الآن، الذى علمنا بحق ما هو الوباء وكيف تكون الجائحة وكيف تستطيع أن تضرب أرواحنا وتكسر نفوسنا ، فقدنا أحباء وبكينا لأصدقاء تباعدنا وافتقدنا طعم الاحتضان والاقتراب من أقرب الأقرباء وكان العامل المشترك بيننا جميعا هو الخوف من العدوى وارتداء الكمامة ونحن جميعا حتى الآن فى رعاية الله سبحانه وتعالى.









2021 ليتنى كنت أعلم الغيب وأقرأ الطالع كي أعلم ماذا تخفين بجرابك يا من ستهلين علينا بعد ساعات ، ولكنى أسأل الله أن تأتي إلينا بالخلاص من هذا الوباء الذى باعدنا جميعا عن والدينا وإخوتنا وأحبائنا والذى سيكون سببا فى شفائنا ووقايتنا وعودتنا إلى أحبائنا مرة ثانية كما كنا من قبل .









2021 احملى لنا الفرح والسعادة .. فليكن فيكِ استجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات ، فليكن فيكِ امتداد بريق الأمل الذى كاد أن ينطفئ ويخفت فأنتِ خلق من خلق الله تأتمرين بأمره والله عز وجل رحيم بنا يحبنا ولم يخلقنا ليعذبنا، ربما يكون فيكِ العوض الجميل الذى سألنا الله إياه كثيرا .









وهنا سأقتبس مقولة وليم شكسبير التى قرأتها فى أحد المقالات اليوم صباحا: "على المرء أن ينتظر حلول المساء ليعرف كم كان نهاره عظيما".



