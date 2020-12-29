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محافظات

سكرتير عام محافظة المنيا يتابع مع رؤساء المدن الموقف التنفيذي لميكنة أعمال حصر أملاك الدولة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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ايمن رياض
اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على أهمية الانتهاء من مشروع ميكنة أعمال حصر أملاك الدولة ، بدلا من السجلات الورقية للتيسير والتسهيل في التعامل على أصول وممتلكات الدولة والحفاظ على أملاك الدولة ومعرفة قيمة الأصول الخاصة بها لحماية حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

من جانبه عقد المهندس محمد النجار السكرتير العام لمحافظة المنيا ، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن وبحضور ممثلي جهاز أملاك الدولة وعدد من الجهات المعنية ، لمتابعة استكمال تنفيذ مشروع برنامج ميكنة أعمال حصر أملاك الدولة ، ولاية المحافظة ، حيث سيتضمن الحصر كافة التفصيلات الخاصة بقطع  الأراضي ومنها "الوصف الدقيق لها والاحداثيات والمستحقات المالية ان وجدت وغيرها " .

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أوضح السكرتير العام للمحافظة أنه تم اختيار عدد من الموظفين بكل مركز لتدريبهم على تلك الاعمال من إدارات " الأملاك والعقود والمالية والهندسية والتغيرات المكانية والشؤون القانونية ومركز المعلومات.

وناقش "النجار" خلال الاجتماع محتوي التدريب الذي حصل عليه المرشحون وخطوات العمل التي تم تنفيذها كما تناول خلال الاجتماع كيفية تجهيز البيانات واعدادها وتسجيلها .

وفي سياق متصل شارك الدكتور محمد محمود ابوزيد نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، في الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس ، لمناقشة الموقف العام لمراحل تطوير اعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات ، منها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط.

جاء ذلك بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب وزير التنمية المحلية، المهندس مصطفي كمال ممثلا عن مجلس الوزراء، المهندسة هبه يوسف المنسق الحضاري، المهندس عادل الجندي مسئول ملف مسار العائلة المقدسة بهيئة التنمية السياحية، السفير محمد حجازي مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة التنمية المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظات التي يتم بها اعمال التطوير، الدكتور ثروت الازهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.

قال نائب المحافظ، انه تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال تطوير مسار العائلة المقدسة، كما يتم توفير كافة الإمكانيات لسرعة إنجاز أعمال التطوير الجاري تنفيذها ، مما يساهم في ارتفاع معدلات العائد السياحي والاقتصادي للمحافظة، ووضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشار ن أن الاعمال الجاري تنفيذها في مراحلها الأخيرة وذلك بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية .

وقد تم إدراج الدير ضمن رحلة الحج الدينية العالمية بمصر، وذلك عقب موافقة بابا الفاتيكان لتصبح كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط مزار سياحي ديني يقصده الملايين من جميع أنحاء العالم 
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