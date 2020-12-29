د. وفاء شبارة تكتب: 2020.. ورسالة من الله

لن أقول عام يلملم أوراق رحيله، ليلحق بما مضى من سنوات عمرنا، لن أقول أنه عام، توحدت به كلمات، العالم كله بعد أن فشلت محاولات السلام ووقف الحروب. تجمعت بكارثة اسمها كورونا، لن أقول أنها سنة مراجعة النفس، لن أقول وداعا 2020، أنها سنه لن تنسى، بل قد تدرس

من وجهه نظري المتواضعه إنها رسالة من الله، لعباده أجمعين، من استقبل تلك الرسالة بالحمد والشكر من استقبلها، وهو يودعنا إلى الحياة الأبدية ومن السماء. ينظر إلى أحبته وأهله، وكثير من الأحبه والأصدقاء رحلوا عن عالمنا الدنيوي. بكورونا أو من غيرها. رسالة من الله . لاختبار عباده اسمها كورونا.





بعد من بعد خوفا على أهله، وعزل نفسه، وآخرين أعمتهم قلوبهم، ونزل للعمل لنشر الوباء بين ما تبقى سليما، كورونا جعلت كل منا يشعر بقيمه حاستين من حواسه الخمس، التذوق والشم أبسط نعم الله علينا حينما فقدناهما . أحسسنا أن نعم الله لا تعد ولا تحصى، العرب والأجانب والديانات كلها تتجمع ولأول مرة و اختبار الله بفيروس كورونا، هكذا خلقنا الله . لنحمده .. لنقف متكاتفين. ولكن من منا، راجع حساباته. رغم كثرة ورائحة الموت التي أحسسناها في بيوتنا سواء على قريب أو معرفة.

هل فاق الظالم من ظلمه؟

هل أعطي آكل حقوق البشر حقوقهم ؟

هل تخلص كل منا من عيب ستره الله مرة ومرات وتاب واستغفر؟

هل ما زالت الحياة كما كانت؟





2020 سنة الرجوع لله سنة العقاب لمن سولت له نفسه أن الله لا يراه و لايسمعه ، ونسي أن الله يمهل ولا يهمل، سنة غلبة المظلوم. وطعنة في قلب الظالم ربما نفرح لأنها. ستنتهي ويأتي بعدها عام جديد نجهله. فهو بأيامه المقبلة مجهول لا يعلمه إلا الله. ولكنه التفاؤل والرضا بأيام وسنوات من عند الله. كورونا رغم بشاعتها كانت رسالة الله لنا . لنحمده ونشكره لنشعر بقيمه الأسرة و تجمعها لنشعر بقيمة الحياة . ونحن مهددين بالرحيل عنها لنصلح ما تبقي من العمر .

2020 درس لكل فرد في العالم كله.ليراجع حساباته الموت قريب منا جميعا. ولا أعلم هل ستقرؤون ما كتبت ..وانا بينكم او قد اكون سبقتكم العالم الآخر .





2020 لن أقول لك وداعا . فابدا لن تكوني ذكري، لملمي أوراقك المتبقية. وارحلي فلقد نجحت في لم شمل العالم ، نجحت في توحيد لغات العالم تحت جناح السماء وطلب الرحمه والتضرع بصوت واحد مسموع عال .. يارب .. سلاما لك منا 2020 ..فلن ننساك مع كل الاماني بقدوم